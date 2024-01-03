شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل Bard تطلق دعوة مفتوحة للمقترحات التى تريد رؤيتها فى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام 2024، أطلق فريق Google Bard دعوة مفتوحة للحصول على الميزات والتغييرات الجديدة التي ترغب في رؤيتها في عام 2024، وفقاً لموقع 9to5google.

تأتي "قائمة أمنيات Bard لعام 2024" الموجودة على موقع Google Bard الفرعي من مدير منتج في الفريق: "نود أن نعرف ما هي التغييرات والميزات الجديدة في Bard التي ترغبون جميعًا في رؤيتها في عام 2024".

وفي الوقت نفسه، على X/Twitter، قام عضو آخر في الفريق بتجميع أهم "الطلبات الخاصة بـ Bard حتى عام 2024".

1) مزيد من التحكم في الهلوسة: دليل لمعرفة متى يجب استكشاف الاحتمالات وإنشاء معلومات جديدة مقابل تلخيص المعلومات الموجودة بشكل مسؤول.

2) تعدد الوسائط الموسع: ستحب الجوزاء أكثر

3) وصول أسهل: تريدون جميعًا استخدام أحد التطبيقات

4) الوصول إلى القدرات الحدودية: ستحب Bard Advanced

سيتم إصدار Bard Advanced الذي يضم Gemini Urtla "في أوائل العام المقبل"، في حين ستتوفر الطرائق غير النصية "قريبًا".

على الهاتف المحمول، يرغب الأشخاص في استخدام Bard كتطبيق، ومما تم الإعلان عنه بالفعل، فإن حل Google سيكون مجرد مساعد Bard (AWB) على Android وiOS.

في نظام التشغيل المحمول للطرف الأول، تم دمج AWB في تطبيق Google - على الرغم من أنه يجب أن يكون منفصلاً بشكل واضح عن البحث وSGE الخاص به - كجزء من عرض المساعد الحالي، والذي يتمتع ببعض المزايا، وتعني الطبيعة المثبتة مسبقًا لتطبيق Google أنه سيكون متاحًا على كل جهاز يعمل بنظام Android، بينما يسمح التكامل العميق باستدعائه أعلى أي تطبيق/مهمة عن طريق الضغط باستمرار على زر الطاقة أو التمرير على زاوية الشاشة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا للأشخاص الذين قد يتوقعون تطبيقًا أكثر تقليدية مثل bard google ولكن مع تجربة الهاتف المحمول الأصلية.