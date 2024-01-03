اطلاق هواتف Galaxy S24 في 17 يناير | هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي

اطلاق هواتف Galaxy S24 يتحدد بشكل رسمي، في السابع عشر من شهر يناير المقبل، ميعاد مبكر مقارنة بالوقت الذي تم اطلاق هاتف S23 فيه، شهر كامل مبكر، اعني هذه ليست معضلة كبيرة فسامسونج لم تبذل أي مجهود في التصميم الجديد؛ فالهاتف يحمل نفس تصميم هواتف العام الماضي بلا أي فارق يُذكر (غير التيتانيوم في نسخة الترا) ولا اعترض على ذلك بسبب جودة التصميم ومميزاته، سامسونج الآن اعلنت عن ميعاد الإطلاق الرسمي مع تشويق لإحتمالية وجود Google Bard او روبوت محادثات آخر خاص بسامسونج (وهو المرجح ان يكون باسم Galaxy AI)، او بشكل عام مزايا الـGenerative AI ستكون جزءًا كبيرًا من سوفتوير الهاتف، هواتف تعمل بالذكاء الاصطناعي؟ ماذا تخبئ لنا سامسونج؟

مميزات اكيدة في اطلاق هواتف Galaxy S24

اخيرًا عرفنا الميعاد الرسمي (الذي توقعناه من التسريبات) لإطلاق هواتف سامسونج الكبيرة القادمة، هواتف عشنا مع تسريباتها فترة طويلة، بين تسريبات المزايا وتسريبات التصميم والمواصفات والإضافات وغيرها من النقاط، اعني انت كمتابع للتقنية منذ فترة طويلة تعرف موضة تسريبات سامسونج، تعرف كل شيء عن الهاتف حتى السعر وتمثل بأنك متفاجئ عندما تعلن سامسونج عن الهواتف الجديدة، المهم انه في مقطعي فيديو نشرتهم سامسونج على قناة يوتيوب الخاصة بها اعلنت عن الميعاد النهائي لإطلاق الهواتف، وأكبر ما في المؤتمر او الهاتف هو احتوائه على الذكاء الاصطناعي كجزء أساسي كبير في الهاتف، هذا اكبر Highlight في الهاتف حتى الآن

التشويق للذكاء الاصطناعي – Galaxy AI

استعمال الذكاء الاصطناعي في هواتف سامسونج قد يشكل نقلة كبيرة في عوامل التصوير والصور والتعديل عليهم والكثير من النقاط التي يجب ان يغطيها الهاتف، مثل التقريب البصري وتحسين الصورة التي تلتقطها على 100x، وهو شيء شوقت له سامسونج أيضًا، لكن عندي امل ان يتدخل الذكاء الاصطناعي في نقاط أخرى مثل الأداء وتوزيع المهام والتعامل مع البطارية، اتمنى ذلك في الواقع فهذه بعض المشاكل التي تواجه واجهة سامسونج بعد فترة من الوقت، غير ذلك يبدو ان التصوير وتعديل الصور هي النقاط الأساسية التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي.

التشويق للمؤتمر

اطلاق هواتف Galaxy S24 المبكر

اطلاق هواتف Galaxy S24 سيكون في يوم السابع عشر من يناير وهذا ميعاد مبكر بالنسبة لميعاد اطلاق هواتف S23 العام الماضي بشهر كامل، اعني سامسونج لم تبذل أي مجهود في التصميم الجديد فقط غيرت خامات النسخة الـUltra لكن الميعاد المبكر يخيفنا، هل انتهت سامسونج من تحسين واجهة One Ui 6.1 التي ستصدر مع الهواتف؟ هل هي متأكدة من القرار بشأن استعمال اكسينوس في النسخ العادية في معظم الأسواق، وسناب دراجون في اسواق اخرى، وجعل اس 24 الترا بمعالج كوالكوم فقط، اطلاق هواتف Galaxy S24 منتظر بشدة ليس من اجل معرفة ما ستصدره سامسونج، بل لرؤية التسريبات على أرض الواقع كيف هي فعلًا.