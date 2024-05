قراءة رسائل واتساب المحذوفة | 3 طرق لم تخطر ببالك من قبل

بالرغم من إمكانية حذف الرسائل الا ان هناك طريقة من أجل قراءة رسائل واتساب المحذوفة بسهولة، او عدة طرق لنكون أكثر تحديدًا، والأمر سهل طالما تحمل نظام اندرويد في جيبك، خطوات بسيطة وتطبيق او 2 اضافيين والأمر سهل جدًا، بالرغم من ان حذف الرسائل امر مفيد نوعًا ما لكن بعض الأوقات ستحتاج الى قراءة الرسائل التي حذفها الطرف الآخر، كيف ذلك؟

علي الرغم من الفوائد العديدة لهذه الميزة ولكنها قد تسبب في بعض الأحيان حيرة كبيرة وفضول للطرف الأخر خاصة مع ظهور تنبيه بان هناك رسالة قد تم حذفها! ومن كثرة الحيرة والفضول يلجأ الكثير من الأشخاص للبحث عن طرق قراءة رسائل واتساب المحذوفة ويزور العديد من المواقع ويشاهد الكثير من الفيديوهات لمعرفة ماذا تحتوي الرسالة المحذوفة ولكن بدون فائدة، إذا كنت من هؤلاء الأشخاص فأنت الان علي وشك معرفة افضل الطرق لتتمكن من قراءة رسائل واتساب المحذوفة بكل سهولة.

أفضل 3 طرق قراءة رسائل واتساب المحذوفة

تطبيق واتساب يضع خصوصية المراسلات بين الأشخاص من ضمن أهم أولوياته، حيث يوفر خاصية تشفير الرسائل لضمان أعلي نسبة أمان، علي الرغم من انه لا يمكن للأشخاص قراءة رسائل واتساب المحذوفة من خلال التطبيق نفسه، ولكن لحسن الحظ يمكن لمستخدمي هواتف الأندرويد استخدام 3 طرق وحيل مختلفة لقراءة هذه الرسائل المحذوفة، و تتمثل هذه الطرق فيما يلي:

1- استخدام تطبيق WAMR

يعتبر تطبيق Wamr من افضل التطبيقات علي الإطلاق لمعرفة الرسائل المحذوفة علي الكثير من تطبيقات المراسلة مثل تليجرام وانستجرام وبالطبع الواتساب، يعمل التطبيق علي هواتف أندرويد، الطريقة التي يعمل بها هذا التطبيق بسيطة للغاية ولكنها فعالة من أجل قراءة رسائل واتساب المحذوفة، يقوم التطبيق بتتبع الإشعارات القادمة إلي الهاتف ثم الاحتفاظ بها، مما يمكنك من قراءة الرسائل حتي بعد حذفها.

لكي تستطيع استخدام هذا البرنامج الرائع عليك أولًا ان توافق علي الأذونات اللازمة له وتمنح صلاحيات الوصول ألي الإشعارات قبل أن تتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة، بالتأكيد قد تكون هذه الخطوة ليست أمنة بالكامل وقد يوجد بها بعض المخاطرة بخصوصية بياناتك، ولكن بالتأكيد هي خطوة ضرورية اذا كنت تريد قراءة الرسائل المحذوفة في الواتساب.

يمكنك تحميل تطبيق WAMR من متجر بلاي ستور ثم قم بتثبيته علي هاتفك، بعد ذلك قم بفتح التطبيق، سيطلب منك قبول شروط الاستخدام والموافقة علي إخلاء المسؤولية في البداية، قم بالضغط علي زر Accept ثم اضغط علي Enable، بعد ذلك ستظهر لك نافذة اخري بها قائمة إعدادات التطبيق علي الهاتف، يجب عليك الانتقال الي Allow notification access، ثم قم بتفعيل هذا الخيار ثم قم بالضغط علي Allow، في النافذة التالية حتي يتمكن التطبيق من الوصول إلي الإشعارات.

بعد إجراء الخطوات السابقة سيظهر لك التطبيق نافذة اخري بها قائمة بتطبيقات المراسلة التي يمكنك قراءة الرسائل المرسلة والتي تم حذفها قبل ان تقرأها، يمكنك بالتأكيد اختيار تطبيق واتساب بالإضافة الي تطبيقات اخري مثل تليجرام وغيرهم، بعد الانتهاء من اختيار التطبيقات قم بالضغط علي زر السهم أسفل القائمة.

بعد ذلك يمكنك القيام بخطوة اضافية اذا اردت، هذه الخطوة تمكنك من استعادة الرسائل مرة أخري علي هاتفك حتي تستطيع قراءة رسائل واتساب المحذوفة، كل ما عليك فعله هو الضغط علي زر Allow ثم اضغط مرة اخري علي Allow في النافذة المنبثقة، اضغط علي Use this folder، حتي تمح تطبيق WAMR صلاحيات الوصول الي الميديا الخاصة بالواتساب علي هاتفك، أخيرًا سيعرض لك التطبيق سياسات وقيود الاستخدام التي يجب عليك قراءتها ثم الموافقة عليها.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، يمكنك الان استخدام التطبيق لقراءة الرسائل المحذوفة من الواتساب، يمكنك تجربة تلك الخاصة عن طريق ارسال رسالة لحسابك في الواتساب من هاتف اخر ثم قم بحذفها، او حتي يمكنك جعل احد اصدقاءك او افراد عائلتك يقوم بهذه الخطوة، بعد ذلك قم بفتح WAMR ثم انتقل الي Notification history بالأعلى، ستلاحظ ظهور قائمة بها الرسائل المحذوفة كما يمكنك أيضًا مشاهدة الوسائط المحذوفة.

كما أشارنا بالأعلى فإن تطبيق WAMR لا يعتمد علي تطبيق واتساب بصورة رسمية، ولكنه يقتصر علي تسجيل الرسائل بمجرد وصولها للهاتف ثم عرضها عليك بعد ذلك حتي بعد حذفها، وبالتالي لا يمكنك استخدام التطبيق في قراءة رسائل واتساب المحذوفة قبل تثبيت التطبيق.

2- تطبيق Notistar (خاص بسامسونج فقط)

تطبيق Notistar فكرته متشابهة مع تطبيق WAMR حيث يقوم كذلك بحفظ الإشعارات الصادرة للهاتف وبالتالي يقوم بحفظ الرسائل حتي وإن تم حذفها من قبل المرسل، مع العلم ان تطبيق Notistar متاح فقط لهواتف سامسونج، خطوات تثبيت وتفعيل هذا التطبيق متشابهة أيضًا مع التطبيق السابق، لذلك اذا كان هاتفك سامسونج يعتبر هذا هو الخيار الأفضل لك لتتمكن من قراءة رسائل واتساب المحذوفة.

3- إنشاء النسخ الاحتياطية

اذا تم عكس الأمر وكنت انت الشخص الذي قام بإرسال رسالة وثم حذفتها بالخطأ واردت ان تسترجعها، فيمكنك قراءة رسائل واتساب المحذوفة التي قمت بإرسالها مجددًا عن طريق تفعيل خاصية النسخ الاحتياطي علي تطبيق الواتساب، حيث يقوم الواتساب بعمل نسخة احتياطية من جميع بياناتك ورسائلك مع كل الاشخاص ويقوم بحفظها بشكل تلقائي حسب المدة التي تحددها، يمكن حفظ نسخة احتياطية من البيانات كل يوم او اسبوع او حتي شهر، يتم تخزين هذه النسخة علي تطبيق جوجل درايف، ويمكنك استعادتها في اي وقت بعد اعادة تثبيت تطبيق الواتساب.

لكي تتمكن من تفعيل هذه الخاصية الرائعة، قم بفتح تطبيق الواتساب ثم اضغط علي زر القائمة بالأعلى ثم انتقل الي الاعدادات Settings ثم قم بتحديد Chats واضغط علي خبار Chat Backup ويجب عليك التأكد من حسابك في جوجل يمكنك الوصول أليه.

في حال رغبت في استعادة رسائلك المحذوفة علي الواتساب، كل ما عليك فعله هو إلغاء تثبيت التطبيق ثم قم بإعادة تثبيته مرة اخري، بعد التثبيت قم بالضغط علي Restore حتي تستعيد النسخة الاحتياطية من رسائلك مرة اخري.

كما اشارنا فان هذه الطريقة تختلف عن الطرق السابقة حيث انها تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة من طرفك انت فقط وليس من طرف الشخص الأخر، من احد الجوانب السلبية لهذه الطريقة هو انها متاحة فقط لهواتف الاندرويد والايفون فقط، ولا يمكن استعمالها علي تطبيق واتساب ويب.

قد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في قراءة رسائل واتساب المحذوفة ويصيبهم الإحباط، لكن بالتأكيد بعد قراءتك لهذه المقالة انت لست من هؤلاء.

