تكنولوجيا: سوني تكشف عن تقنية Mini LED جديدة لسطوع أكبر في الجيل القادم من أجهزة التلفاز #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة سوني بعض التفاصيل حول تقنية Mini LED الجديدة المطورة من الشركة، والتي تدعم الجيل القادم من أجهزة التلفاز بنسبة سطوع أعلى.

تدعم شركة سوني إصدارات 2024 من أجهزة التلفاز بتقنية LED جديدة في الشاشة، والتي تستخدم محرك تشغيل جديد 22بت، و10 بت الحالي، و12بت في PWM لدعم الشاشات بمناطق تعتيم أكثر مقارنة بأجهزة التلفاز التي قدمت حتى الآن.

من جانب أخر لم تكشف سوني في إعلانها عن عدد محدد لمناطق التعتيم المتوقعة في أجهزة التلفاز المميزة بتقنية سوني الجديدة، إلا أن سوني تؤكد على أنها تتفوق على إصدارات ZD9 أو Z9D التي تأتي بمناطق تعتيم تصل إلى 646.

كما أوضحت سوني أن إصدارها الجديد من جهاز X95L Mini LED LCD سيأتي بسطوع أعلى 1.5 مرة، كما تتضمن التقنية تحسينات أخرى تشمل توفير الطاقة بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، مع نمط Eco يدعم توفير الطاقة بنسبة 30%، ومن المقرر أن تكشف سوني عن نماذج للتقنية الجديدة في CES 2024.

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