شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تجعل كروم أكثر أمانا.. ماذا يعنى ذلك وما أهميته للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل عملية جعل التصفح على كروم أكثر أمانًا، حيث سيرى حوالي 1% من مستخدمي كروم إشعارًا عند فتح كروم على سطح المكتب أو Android إذا اختارتهم جوجل لتجربة ميزة "الحماية من التتبع" الخاصة بالشركة، وفيما يلي شرح حول ماهية هذه الميزة وكيف ستساعد المستخدمين.

ما هي "ملفات تعريف الارتباط" والكوكيز الخارجية؟ ملفات تعريف الارتباط أو "الكوكيز" هي نوع من أدوات التتبع التي تم تصميمها خصيصًا لمتصفحات الويب لتتبع مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع، وتسمى ملفات تعريف الارتباط التي يتم وضعها على أجهزة المستخدمين بواسطة موقع ويب مختلف عن الموقع الذي يزوره المستخدم بملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث.

وتسمح ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، والتي كانت موجودة منذ ثلاثة عقود، للمعلنين بعرض الإعلانات ذات الصلة للمستخدمين، إذن هذه هي الطريقة والسبب الذي يجعلك ترى نفس إعلان الأحذية من Myntra على كل موقع ويب تزوره.

ستعمل ميزة الحماية من التتبع من جوجل على الحد من هذا التتبع عبر المواقع عن طريق تقييد الوصول إلى موقع الويب إلى ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية بشكل افتراضي، وتخطط جوجل للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية للجميع في النصف الثاني من عام 2024. ماذا عن أعمال جوجل الإعلانية؟ تعمل جوجل على طرق متعددة لتوفير الخصوصية للمستخدمين وفي نفس الوقت تقديم الإعلانات ذات الصلة لهم.

قالت جوجل "بينما نعمل على جعل الويب أكثر خصوصية، سنزود الشركات بأدوات لتحقيق النجاح عبر الإنترنت حتى يظل المحتوى عالي الجودة متاحًا مجانًا - سواء كان ذلك مقالات إخبارية أو مقاطع فيديو أو معلومات تعليمية أو مواقع مجتمعية أو أشكال أخرى من محتوى الويب".

ستقوم جوجل بحفظ اهتماماتك وموضوعاتك بناءً على مواقع الويب التي تزورها ومشاركة بيانات الاهتمام هذه مع الناشرين والمعلنين للإعلانات المستهدفة، ولن تحتوي البيانات على أسماء المواقع المحددة التي يزورها المستخدمون.

وسيتم حفظ اهتمامات المستخدمين محليًا على أجهزتهم ولن يتم إرسالها إلى مواقع الويب، وعلاوة على ذلك، لن يرسل كروم سجل تصفح مستخدمي كروم، بل يرسل هذه الاهتمامات إلى جوجل، ويأتي متصفح Safari من أبل مزودًا بميزة عدم التتبع، كما يحتوي Edge أيضًا على ميزة منع التتبع الصارمة المضمنة.