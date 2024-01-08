تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن أول شاشة شفافة في العالم بتقنية MicroLED في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج في معرض CES اليوم عن أول شاشة شفافة بتقنية MicroLED في العالم، في ثلاثة من النماذج التجريبية.

قدمت سامسونج في فعاليات معرض CES للعام 2024 أول شاشة بتصميم شفاف وتقنية MicroLED، إلا أن العملاق الكوري لم تؤكد على موعد وصول هذه الشاشة للأسواق بشكل رسمي أو تكلفة الشاشات الجديدة.

ولقد إستعرضت سامسونج ثلاثة من النماذج التجريبية للشاشة، حيث تظهر الشاشات بلغة تصميم مختلفة إلى حد ما وبحجم صغير.

وتأتي اثنان من الوحدات التجريبية بزجاج ملون يظهر الأشخاص في الخلفية بشكل واضح، بينما تأتي الوحدة التجريبي الثالثة من الشاشات بتصميم زجاج شفاف تقليدي وبدون إطار.

أيضاً تقدم شاشات micro OLED التي كشفت عنها سامسونج عرض يظهر بشكل ثلاثي الأبعاد على الشاشة، كما تتميز الشاشات الثلاثة بتصميم قائم ومستقل بسماكة تصل إلى واحد سم، كما تتميز إضاءة micro LED في الخلفية بكثافة مرتفعة للبيكسل.

وتؤكد سامسونج على أن هذه الفئة من الشاشات تأتي بسطوع أعلى مقارنة بشاشات OLED الشفافة، حيث لا تتأثر شاشات micro OLED بالإضاءة المحيطة.

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