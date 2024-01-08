شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة تحصل على عرض عمل من مايكروسوفت بعد 30 محاولة وتستقيل بعد عام واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت امرأة كيف حصلت على عرض عمل داخل شركة مايكروسوفت بعد 30 محاولة، ومع ذلك، تركت الوظيفة واستقالت بعد عام واحد فقط، لأن الشركة لم تسمح لها بالنمو الوظيفي، وفقًا لموقع indiatoday.

تعتبر شركة مايكروسوفت بقيادة ساتيا ناديلا واحدة من أفضل الأماكن للعمل فيها، حيث يعمل لدى الشركة الآلاف من الموظفين في جميع أنحاء العالم وغالبًا ما تتصدر عناوين الأخبار لعدد من الأسباب، في العام الماضي، هيمنت شركة مايكروسوفت على عالم الأخبار عندما أعلنت عن خفض 10 آلاف وظيفة، لقد تقدم الكثير من الموظفين في ذلك الوقت وتحدثوا عن تجارب تسريحهم من العمل، بينما شارك البعض كيف تلقوا بريد التسريح من العمل في ساعات غريبة.

والآن، تقدمت موظفة سابقة في Microsoft للحديث عن تجربتها في الشركة وكيف تركت وظيفتها خلال عام، على الرغم من أنها استغرقت 30 محاولة للحصول على عرض عمل، وفقًا لتقرير Moneycontrol، تعلمت المرأة البالغة من العمر 24 عامًا كيفية البرمجة بنفسها وحصلت على وظيفة في شركة Microsoft، وفي تغريدة، شاركت كيف حصلت على وظيفة في الشركة بعد 30 محاولة وحثت الآخرين على التقدم لوظائف أحلامهم.

في حديثها إلى Moneycontrol، قالت إنها بعد العمل مع Microsoft لمدة عام، أدركت أن هذا لم يكن ما تريد القيام به وتركت وظيفتها، وقالت إنها أرادت أن تنمو في حياتها المهنية بشكل أسرع مما تسمح به ثقافة الشركة، ومع ذلك، قالت المرأة إنها منفتحة على العودة للعمل في المنظمة مرة أخرى.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في يناير 2023 عن تسريح 10 آلاف موظف، وكتب الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين يعلن فيها عن تسريح العمال، أن الشركة ستتخلى عن الموظفين بسبب "ظروف الاقتصاد الكلي وتغيير أولويات العملاء".