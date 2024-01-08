شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Flappie AI باب ذكى بالذكاء الاصطناعى يمنع قطتك من ادخال الفئران الميتة للمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن العثور على تكنولوجيا غريبة تتعلق بالحيوانات الأليفة هو تقليد في معرض CES، وهذا العام ليس استثناءً، حيث عرعض شركة سويسرية ناشئة بابًا للقطط يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتم قفله تلقائيًا إذا حاولت قطتك جلب فريسة تم اصطيادها من الخارج.

فعلى جانب الباب المواجه للخارج، ستجد جهاز استشعار للحركة وكاميرا للرؤية الليلية، وتقول شركة Flappie إنها قامت بتجميع مجموعة بيانات "فريدة ومملوكة" على مر السنين، مع التركيز على التنوع - وهذا يعني الحصول على الكثير من الأنواع المختلفة من القطط وكذلك الفرائس، والتي تم تصويرها في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة المختلفة.



وتقول الشركة إن نظام الكشف الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الخاص بها دقيق بنسبة تزيد عن 90 بالمائة من الوقت، مما يعني أنه لا يزال بإمكان قطتك إدخال فأر بداخلها، ولكن نأمل أن يحدث ذلك بشكل أقل تكرارًا.

كما توجد بعض المفاتيح اليدوية داخل الباب حتى تتمكن من قفله وفتحه في أي وقت تريده بالإضافة إلى إيقاف تشغيل نظام اكتشاف الفرائس، وفي النهاية، يقول Flappie إنه من المحتمل أن يتم تدريب الحيوانات الأليفة بحيث لا يمكنها الدخول عندما تحمل شيئًا ما، وعندما تسقط الفريسة، سيتم فتح الباب على الفور حتى تتمكن من الدخول.