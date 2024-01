شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توافق على تسوية قضائية فى كندا بشأن إبطاء هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة أبل على تسوية دعوى قضائية في كندا بشأن كيفية عمل بعض أجهزة أيفون القديمة الخاصة بها، كانت هناك ادعاءات بأن شركة أبل قد أبطأت أجهزة أيفون هذه عمدًا دون علم المستخدمين بذلك، ونفت الشركة ارتكاب أي خطأ، لكنها وافقت على تسوية القضية بدفع ما يصل إلى 14.4 مليون دولار كندي.

وفقًا لموقع MacRumours، إذا تمت الموافقة على هذه التسوية من قبل المحكمة، فقد يتمكن الأشخاص الذين لديهم طرازات معينة من آيفون من الحصول على بعض المال كتعويض من شركة آبل، كذلك يمكن أن يحصل المؤهلون على ما يصل إلى 150 دولارًا كنديًا، لكل هاتف آيفون متأثر يمتلكونه، ومع ذلك فإن المبلغ المحدد الذي قد يحصل عليه شخص ما يعتمد على عدد الأشخاص الذين يطلبون المال.

تتكون مجموعة الأشخاص المشمولين في هذه الدعوى القضائية من أولئك الذين عاشوا في كندا (باستثناء كيبيك) وكان لديهم طرازات آيفون محددة - مثل آيفون 6 أو 6 Plus أو 6s أو 6s Plus أو SE أو 7 أو 7 Plus - قبل 21 ديسمبر 2017.

لا يحتاج الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على هذا التعويض إلى القيام بأي شيء على الفور، سيتم توفير المزيد من المعلومات حول كيفية المطالبة بالأموال على موقع ويب خاص إذا حصلت التسوية على موافقة المحكمة.

ولكن إذا كان شخص ما لا يريد أن يكون جزءًا من هذه المجموعة التي تقاضي شركة آبل ويريد الاحتفاظ بخيار مقاضاة شركة آبل بنفسه، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك بحلول 10 يناير.

بدأت هذه الدعوى القضائية بعد أن اعترفت شركة آبل بأنها كانت تعمل على إبطاء أداء بعض أجهزة آيفون القديمة ذات البطاريات القديمة، لقد فعلوا ذلك لمنع الهواتف من الإغلاق بشكل غير متوقع.

لم تخبر شركة آبل الأشخاص في البداية بهذا التغيير عندما قاموا بتحديث برنامج آيفون، مما أثار استياء الكثير من مستخدمي آيفون، وفي وقت لاحق، أعربت شركة آبل عن أسفها لعدم التوضيح وخفضت تكلفة تغيير بطاريات آيفون إلى 29 دولارًا لبعض الوقت.

وهذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة التي واجهتها شركة آبل بشأن هذه المشكلة،وفي الولايات المتحدة، قاموا بتسوية دعوى قضائية مماثلة مقابل 500 مليون دولار، بدأ الأشخاص الذين كانوا جزءًا من هذه الحالة في تلقي حوالي 92 دولارًا لكل منهم هذا الأسبوع.

بشكل عام، يُظهر هذا الوضع القانوني التداعيات الناجمة عن كيفية إدارة شركة آبل لأداء أجهزة آيفون القديمة وكيفية تعاملها مع العواقب في بلدان مختلفة،فإذا تمت الموافقة على التسوية، فقد يحصل بعض مستخدمي آيفون في كندا على تعويض عن المشكلات التي واجهوها مع هواتفهم.