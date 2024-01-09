تكنولوجيا: RAZER تقود المسيرة نحو مستقبل الألعاب بإعلانات مثيرة في معرض CES 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - RAZER تشعل معرض CES 2024 بالابتكار، وتقدم Sensa HD Haptics، وتزيح الستار عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة للألعاب من فئة Blade بشاشات فريدة، وتطورات مريحة في كرسي Iskur V2 الجديد، وتعزز جهود الاستدامة.

لاس فيجاس (معرض CES 2024) أعادت Razer™ -العلامة التجارية العالمية الرائدة في نمط حياة اللاعبين – تعريف مستقبل الألعاب مجددًا بأحدث عروضها في معرض CES 2024. وتواصل Razer قيادة مسيرة التميز في عالم الألعاب مع الظهور الأول لـ Razer Sensa HD Haptics في مفهوم مشروع Esther، وكرسي الألعاب الجديد Razer Iskur V2 الذي يمثل إضافة جديدة لسلسلة Razer Gamer Room، والجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Razer Blade. هذه الإعلانات المغيرة لقواعد اللعبة، إلى جانب مبادرات الاستدامة والنجاحات الكبيرة المصممة لتوفير الراحة، سوف تسلط الضوء على التزام Razer المستمر بريادة صناعة الألعاب.

لمزيد من التفاصيل حول منتجات ومفاهيم Razer المُعلن عنها خلال المعرض والمتاح تجربتها في الجناح رقم 15054 بالقاعة المركزية، يُرجى قراءة ما يلي.

تقديم Razer Sensa HD Haptics لأول مرة مع مشروع Esther – أول وسادة ألعاب بتقنية التفاعل الاهتزازي عالية الدقة

كشفت شركة Razer عن Razer Sensa HD Haptics في معرض CES 2024 محدثةً بذلك ثورة في عالم تجارب اللعب الغامرة. يتم عرض هذا الابتكار من خلال مشروع Esther، وهو مفهوم يوضح القدرات التحويلية لـ Razer Sensa.

ترتقي Razer Sensa HD Haptics بتجربة الألعاب لتسد الفجوات بين الواقع المادي والعالم الافتراضي. تظهر Razer Sensa الآن في بطانة الكرسي لتجعل بذلك كل حركة داخل اللعبة -من الانفجارات وحتى أدق نبضات القلب- واقعية وملموسة. ولا يُمثل هذا التقدم مجرد قفزة في تكنولوجيا الألعاب، بل هو أيضًا بداية عالم جديد في تجارب الألعاب الغامرة.

في عام 2018 قدمت سماعة Razer Nari Ultimate تقنية التفاعل الاهتزازي Razer HyperSense عبر مشغلات اللفافات الصوتية عريضة النطاق، مما يتيح للاعبين تفاعل اهتزازي غامر ومتجاوب. وفي عام 2022 استحوذت Razer على شركة Interhaptics، وهي منصة رائدة في تطوير التفاعل الاهتزازي لاستوديوهات الألعاب.

والآن في عام 2024 تجاوزت Razer Sensa HD Haptics تلك الحدود بمنصة برمجيات-أجهزة متكاملة تستخدم تقنية Interhaptics، مما يسمح بقدر أكبر من التخصيص مع تجارب ألعاب ثرية. يتمتع مطورو الألعاب بتحكم كامل في اتجاه التفاعل الاهتزازي وتجارب المشغلات المتعددة والتكامل متعدد الأجهزة بين المنصات والأجهزة الطرفية المختلفة. وبالإضافة إلى هذه المجموعة الكاملة من ميزات التخصيص، يقدم البرنامج أيضًا ميزة التوصيل والتشغيل المتاحة بفضل التحويل التلقائي للصوت إلى تفاعل اهتزازي عالي الدقة.

يمثل مشروع Esther أول وسادة ألعاب للتفاعل اللمسي عالي الدقة في العالم، وهو يُعد شهادة على ابتكار Razer الذي لا ينضب. ويتميز مفهوم هذا المنتج الرائد بما يلي:

تفاعل اهتزازي عريض النطاق عالي الدقة : يقدم أحاسيس ملموسة معقدة وواقعية لتجربة غامرة منقطعة النظير.

تفاعل اهتزازي موضعي حقيقي : 16 مشغل اهتزازي يحققون إحساس ًا حقيقيًا بالاتجاه والمسافة والموقع داخل اللعبة.

أشرطة قابلة للتعديل لتحقيق ملاءمة شاملة : متوافقة مع معظم كراسي الألعاب والمكتب، لضمان بيئة ألعاب مخصصة .

تقنية Razer HyperSpeed Wireless : تتيح زمن كمون منخفض جدًا للألعاب والاستمتاع السلس بمحتوى الوسائط من الأجهزة المتوافقة.

تمثل Razer Sensa HD Haptics ومشروع Esther خطوة كبيرة في تكنولوجيا الألعاب، مما يؤكد التزام Razer بتخطي الحدود في تجارب الألعاب الغامرة.

لمزيد من المعلومات حول Razer Sensa HD Haptics ومشروع Esther، يرجى زيارة موقع Razer.com. ويمكن لحاضري معرض CES 2024 تجربة مشروع Esther شخصيًا في جناح Razer.

جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Razer Blades: قوة بلا حدود وسهولة في الحمل وأحدث ابتكارات العالم

لا تكتفي تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Razer Blade لعام 2024 بتقديم أفضل وأحدث المكونات والابتكارات في العالم على نحو مسبوق، بل تجسد أيضًا وتؤكد على ميزات Razer الفريدة.

يضمن هذا الالتزام بالتميز أن يقدم كل كمبيوتر محمول من Razer Blades تجربة ألعاب لا مثيل لها من حيث الجودة والأداء.

شاشات معتمدة من Calman : يتميز كل طراز في هذا الجيل من أجهزة Razer Blades بشاشات معتمدة من Calman ، مما يضمن جودة ألوان احترافية ودقة مرئية منقطعة النظير.

إضاءة ديناميكية مع Windows 11 : يتيح التكامل مع Windows 11 التحكم الديناميكي في الإضاءة وتوسيع نطاق البيئة الحاضنة Razer Chroma . وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بمزامنة أجهزة Razer Chroma والأجهزة الأخرى المتوافقة التابعة لشركات أخرى للحصول على تجربة RGB متجانسة وغامرة.

صوت مُحسّن مع تكامل THX : يأتي كل جهاز كمبيوتر محمول من Razer Blades الآن مع تكامل THX التام من خلال Razer Synapse . ويتيح هذا التحسين للمستخدمين الاستمتاع بإعدادات EQ المخصصة أو الاختيار من بين إعدادات مختارة، مما يضمن تجربة صوتية غامرة سواء أثناء اللعب أو مشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى.

تمديد فترة الضمان للبطارية : تماشيًا مع التزام Razer بالجودة ورضا العملاء، تقدم أجهزة Razer Blades الجديدة ضمانًا رائدًا على البطارية في هذا المجال لمدة تصل إلى عامين. هذا الضمان هو خير دليل على ثقة Razer في قوة تحمل منتجاتها وطول عمرها.

RazerCare لراحة البال : RazerCare متاحة في مناطق مختارة لتقديم المزيد من الرعاية، وتتيح فترة ضمان ممتدة تصل إلى 3 سنوات. تؤكد هذه الخدمة على تفاني Razer في دعم مستخدميها خطوة بخطوة على الطريق.

تعيد أجهزة الكمبيوتر المحمولة Blade 16 وBlade 14 وBlade 18 تعريف فئاتها، فهي تقدم أداءً لا مثيل له وتقنيات عرض مبتكرة مع ميزات Razer الفريدة.

Razer Blade 16: الجمع بين الأداء الفائق والدقة العالية مع أول شاشة OLED مقاس 16 بوصة بتردد 240 هرتز في العالم

يتميز جهاز Razer Blade 16 بأول شاشة OLED مقاس 16 بوصة بتردد 240 هرتز في العالم، مما يقدم للاعبين درجة مذهلة من الوضوح المرئي وعمق الألوان، ويتيح قدرة رسومية لكل بوصة مكعبة أكبر من أي كمبيوتر محمول آخر للألعاب في السوق.

يأتي الكمبيوتر المحمول Blade 16 بمعالج Intel® Core™ i9-14900HX الجديد كليًا وبطاقة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce RTX™ 4090، ومن ثم فهو يتميز بقوة هائلة ويقدم أداءً لا مثيل له في هيكل موحد أنيق مصنوع من الألومنيوم المؤكسد. تم تجهيز وحدات معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA RTX بنوى Tensor Core المتخصصة التي تتيح أداء ذكاء اصطناعي لا مثيل له في التطبيقات الإبداعية، وإنتاجية فائقة الكفاءة، وألعاب سريعة مذهلة، والمزيد. بدعم من تقنية NVIDIA Studio، تأتي أيضًا برامج تشغيل NVIDIA Studio مثبتة مسبقًا لتحسين الأداء والموثوقية.

أهم الميزات:

أول شاشة OLED مقاس 16 بوصة بتردد 240 هرتز في العالم : ثورة في عالم الألعاب تقدم معدلات إصابة أفضل ووقت تفعيل أقل. وتتميز هذه الشاشة بدقة QHD+ ووقت استجابة يبلغ 0.2 مللي ثانية وسلسلة لونية 100% DCI-P3 ، لتتغلب بذلك على منافسيها بوضوح مثالي مدعومة بشهادة VESA ClearMR 11000 وتباين الألوان HDR500 True Black.

خيارات عرض Mini-LED مزدوجة الوضع : قم بالتبديل بين العمل الإبداعي عالي الدقة والألعاب ذات معدل التحديث العالي مع شاشة الألعاب الوحيدة التي يمكن تحويلها بين دقة UDH+ بتردد 120 هرتز ودقة FHD+ بتردد 240 هرتز.

معالجة متطورة باستخدام المعالج Intel Core i9 HX : يوجد بقلب الكمبيوتر المحمول Blade 16 معالج Intel Core i9-14900HX – أسرع معالج للأجهزة المحمولة في العالم، فهو يتضمن 24 نواة مع إمكانية كسر السرعة باستخدام Razer Synapse ، وبذلك يقدم قدرة معالجة لا مثيل لها للألعاب والمهام الإبداعية الثقيلة .

أداء رسومي لا مثيل له : يتميز الكمبيوتر المحمول Blade 16 بقدرة هائلة في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب، فهو يدعم حتى NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Graphics ، ومع فتح 175 وات من إجمالي القدرة الرسومية ( TPG ) فإنه يقدم قدرة رسومية لكل بوصة مكعبة أكبر من أي جهاز كمبيوتر محمول آخر منافس. كما أنه يستفيد من تقنية DLSS 3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي من NVIDIA لتوفير معدلات أطر أسرع والتتبع الآني للضوء. يتم دعم تقنيات GeForce RTX في أكثر من 500 لعبة وتطبيق مشهور، بما في ذلك الألعاب الرائجة مثل Cyberpunk 2077 و Alan Wake 2.

نظام تبريد متطور : تضمن تقنية غرفة البخار التي تحمل Razer براءة اختراعها تحقيق الأداء الأمثل حتى في ظل جلسات اللعب المكثفة.

Razer Blade 16

2999.99 دولار/ 3499.99 يورو (سعر التجزئة المقترح)

Razer.com ومتاجر Razer والموزعون المعتمدون – متوفر الآن، 8 يناير 2024

لمزيد من المعلومات حول Razer Blade 16 يُرجى زيارة موقع Razer.com، أو تجربته في متجر Razer Store المحلي.

Razer Blade 14: سهولة حمل مثالية معززة بتقنية Ryzen AI

صُمم الكمبيوتر المحمول الموجه للألعاب Blade 14 خصيصًا للاعبين كثيري التنقل مستفيدًا من الهيكل الأخف والأسهل في الحمل ضمن سلسلة Razer Blade. يقدم هذا الجهاز أداءً مذهلًا رغم شكله الصغير بفضل تحديثه بمعالج AMD Ryzen™ 9 8945HS الجديد كليًا وبطاقة رسوميات تصل إلى NVIDIA® GeForce™ RTX 4070 مع شاشة QHD+ بتردد 240 هرتز.

مزود بذاكرة DDR5 قابلة للترقية وأحدث خيارات الاتصال والربط، بما في ذلك USB4 وWi-Fi 7، وستبقى ميزاته المتطورة على القمة لسنوات قادمة.

أهم الميزات:

سهولة حمل استثنائية : يأتي Blade 14 بسمك 0.71 بوصة فقط ووزن 4.05 رطل، وتسهل خفة وزنه حمله بشكل مذهل، مع تقديم ما يصل إلى 10 ساعات من العمل بالبطارية لضمان استمرار اللعب دون توقف .

أداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي : يتميز المعالج AMD Ryzen™ 9 8945HS الجديد بأداء Ryzen AI المحسّن لتعزيز أحمال عمل الذكاء الاصطناعي مثل Windows Studio effect أو Microsoft Copilot.

مرئيات غامرة : يبقى Blade 14 على القمة في تقديم أفضل المرئيات في فئته من خلال شاشة 16:10 QHD+ بتردد 240 هرتز -معتمدة حاليًا من Calman – للارتقاء بدقة الألوان.

قدرة كبيرة في المتناول : رغم أن Blade 14 سهل الحمل بشكل لا يصدق مع القوة في الأداء، ويأتي ببطاقة رسومية تصل إلى NVIDIA GeForce RTX 4070 مع ما يصل إلى 140 وات من إجمالي القدرة الرسومية ( TPG) (115 أساسية + 25 معززة) للعب دون أي تنازل أثناء التنقل.

Razer Blade 14

Razer.com ومتاجر Razer والموزعون المعتمدون – متاح للطلب المسبق من 23 يناير 2024

لمزيد من المعلومات حول Razer Blade 14 يُرجى زيارة موقع Razer.com، أو تجربته في متجر Razer Store المحلي.

Razer Blade 18: نظرة على المستقبل

قدمت شركة Razer أيضًا نظرة خاطفة على جهاز Blade 18 لعام 2024 المرتقب طرحه في وقت لاحق من هذا العام، والذي صُمم لإعادة تعريف فئة أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للألعاب كبيرة الحجم.

يأتي Blade 18 بأول شاشة 4K مقاس 18 بوصة وبتردد 165 هرتز في العالم بجانب تقنية Thunderbolt™5 الأحدث من بروتوكول الاتصال عالي الأداء من Intel، ومن ثم يبشر بتغيير قواعد اللعبة، حيث يقدم مستويات لا تُضاهى من الأداء والتنوع.

تم الإعلان عن تقنية Thunderbolt™ 5 لأول مرة في سبتمبر 2023، وهي تسمح للمستخدمين بتوصيل العديد من شاشات الألعاب عالية الدقة ووسائط التخزين عالية السرعة وقواعد التوصيل الشاملة عبر تعزيز معدل نقل البيانات بما يصل إلى 120 جيجابت في الثانية، وهو معدل نقل أكبر بثلاث مرات من بروتوكول الاتصال الرائد الحالي. يمثل Blade 18 مستقبل الاتصال في الوقت الحاضر من خلال تحسين هائل في سرعة الاتصال ومعدل النقل، ليتمكن اللاعبون والمبدعون من الاستمتاع بمرئيات عالية الجودة وتجارب غامرة.

سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول Blade 18 مع اقتراب موعد إطلاقه، ويُتوقع أن يكون الخيار الأمثل للاعبين والمبدعين الذين يبحثون عن أقوى جهاز كمبيوتر محمول في سلسلة Blades.

قاعدة توصيل Razer USB C Dock – اتصال واحد وإمكانيات غير محدودة.

قاعدة التوصيل Razer USB C Dock هي قاعدة توصيل USB C محمولة ذات 11 منفذ متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وMac.

صممت قاعدة التوصيل هذه للارتقاء بقابلية الاتصال لأعلى مستوى في أي مكان، وهي مثال لالتزام Razer بالتنوع والأداء.

أهم الميزات:

تصميم كبير يسع 11 منفذ : تم تزويد قاعدة التوصيل بمجموعة متنوعة من المنافذ تشمل 4 منافذ USB-A ومنفذي USB C ومنفذ Gigabit Ethernet ومنفذ HDMI ومنفذ صوت 3.5 مم، وفتحتي بطاقات UHS-I SD/MicroSD ، لتوفر بذلك خيارات اتصال شاملة.

مخرج عرض عالي الوضوح : يمكن للمستخدمين عبر منفذ HDMI الداعم لتقنية 4K وتردد 60 هرتز الاستفادة من الدعم الموسع للشاشات، وهو مثالي للأعمال الإبداعية النابضة بالألوان أو الألعاب ذات معدل الإطارات العالي.

صوت محيطي غامر 7.1 : يقدم منفذ الصوت 3.5 مم ملم الموجود في القاعدة صوتًا محيطيًا 7.1 متقدم ًا، مما يحقق تجربة صوتية غامرة ودقيقة لصوت الاستريو والمحتوى متعدد القنوات على حد سواء.

تصميم قوي خفيف الوزن : هذه القاعدة مصنوعة من سبائك الألومنيوم ذات الكفاءة الحرارية، ولذلك فلا يتميز هيكلها المصنوع من قطعة واحدة بالقوة فحسب، بل يوفر أيضًا معالجة فعالة للحرارة .

قدرات شحن هائلة : تدعم قاعدة التوصيل شحن الكمبيوتر المحمول بقدرة 85 وات، مما يضمن بقاء أجهزتك مشحونة بالطاقة وجاهزة للعمل. (لا تتضمن كابل شحن USB أو محول)

توافق شامل : توسع هذه القاعدة نطاق الاتصال عبر المنفذ بمجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة MacBooks و iPad و Chromebook.

تمثل قاعدة التوصيل Razer USB C Dock إضافة متعددة الاستخدامات لمجموعة أدوات أي لاعب أو مبدع، حيث تضمن سلاسة الاتصال وتحقيق أفضل أداء.

قاعدة توصيل Razer USB C Dock

تبدأ من 119.99 دولار/ 139.99 يورو (سعر التجزئة المقترح)

Razer.com ومتاجر Razer والموزعون المعتمدون – متاحة الآن، 8 يناير 2024

لمزيد من المعلومات حول قاعدة توصيل Razer USB C Dock يُرجى زيارة موقع Razer.com، أو تجربتها في متجر Razer Store المحلي.

كرسي الألعاب Razer Iskur V2 – ذروة الراحة في ممارسة الألعاب مع دعم لا مثيل له لمنطقة القطنية

أحدث كرسي الألعاب Razer Iskur منذ نشأته ثورة في تصميم كراسي الألعاب، حيث وضع معاييرًا جديدة في التيسير والراحة. تم تطوير الكرسي Iskur الأصلي بناءً على آراء أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية وخبراء الترتيبات المريحة في العالم، ليعيد بذلك تعريف توقعات اللاعبين. والآن تستمر المسيرة مع Razer Iskur V2 الذي يُجسد التطور الدائم ويضع مجددًا معاييرًا جديدة لهذه الصناعة.

يتميز كرسي الألعاب Razer Iskur V2 بنظام دعم تكيفي لمنطقة القطنية فريد عالميًا، فهذا النظام هو الوحيد من نوعه الذي يتيح القدرة على التكيف والتعديل، وهو مصمم بدقة ليتوافق مع الانحناء الطبيعي لعمودك الفقري. حيث لا تتكيف هذه الآلية ذات النابض مع وزن ووضعية جسمك آنيًا فحسب، بل تتيح التخصيص بشكل كامل من خلال التغييرات المدمجة لمنحنى منطقة القطنية. وبفضل القدرة على ضبط بروز وارتفاع منطقة القطنية، فإنه يضمن ملاءمة مثالية تلبي الاحتياجات الفردية الراحة.

وإلى جانب الترتيبات المريحة، يتميز كرسي الألعاب Iskur V2 بوسائد إسفنجية عالية الكثافة تحقق مزيجًا متوازنًا من الدعم والراحة. وتتيح ميزة إمالة المقعد التفاعلية والانحناء إلى الوراء بدرجة تصل إلى 152 درجة للاعبين إيجاد الزاوية المثالية لفترات اللعب المكثف والاسترخاء على حد سواء.

يمنح Iskur V2 -المصنوع من جلد صناعي فائق الجودة من فئة EPU– إحساسًا رائعًا ومتانة معززة ضد قسوة الاستخدام اليومي. وتتيح مساند الأذرع رباعية الأبعاد تخصيص الكرسي على نحو واسع النطاق من حيث الارتفاع والموضع والزاوية، بينما تقدم وسادة الرأس المصنوعة من الإسفنج الذكي دعمًا مخصصًا للرأس والرقبة لماراثونات الألعاب المطولة.

قال الدكتور ماثيو هوو، مؤسس منظمة 1HP: “يعد Razer Iskur V2 أفضل كرسي ألعاب في السوق، وأنا أوصي به بشدة لجميع اللاعبين”.Razer Iskur V2 ليس مجرد كرسي، وإنما عرش مخصص للألعاب مصمم ليتحمل قسوة الزمن وليدعم اللاعبين ليتفوقوا وهم يتمتعون بالراحة والأناقة.

Razer Iskur V2

649.99 دولار/ 699.99 يورو (سعر التجزئة المقترح)

Razer.com ومتاجر Razer والموزعون المعتمدون – متاح الآن، 8 يناير 2024

لمزيد من المعلومات حول Razer Iskur V2 يُرجى زيارة موقع Razer.com، أو تجربته في متجر Razer Store المحلي.

شريط إضاءة الشاشة Razer Aether – المستقبل مشرق

عملت Razer على الارتقاء بأجواء الألعاب الغامرة إلى أقصى حد من خلال تقديم شريط إضاءة الشاشة Aether الذي يمزج بين تكنولوجيا الإضاءة المبتكرة والأناقة منقطعة النظير. تتميز هذه الإضافة الأحدث لمجموعة Aether Gamer Room على نحو فريد بإضاءة مزدوجة مع مصابيح LED أمامية وخلفية مصممة لأولئك الذين يلعبون أو يعملون في ظلام الليل.

يتميز شريط إضاءة الشاشة Razer Aether بمقياس تجسيد لوني (CRI) فائق يبلغ 95 ليقدم بذلك إضاءة زاهية وطبيعية عبر مساحة كبيرة تبلغ 60 سم × 30 سم عند 500 شمعة معيارية. تضمن هذه الميزة تغطية شاملة وكفاءة في الإضاءة، مما يجعلها مثالية للاعبين الذين يبحثون عن تحسين تنظيم سطح المكتب.

يوجد في صميم شريط إضاءة الشاشة Aether نظام Razer Chroma™ RGB، حيث تعرض مصابيح LED الخلفية تأثيرات إضاءة أخاذة على الجدران التي خلفها محققةً بذلك تجربة مرئية غامرة. ومع أكثر من 16.8 مليون لون وعدد هائل من تأثيرات الإضاءة، يحول تكامل Chroma RGB أي مساحة لعب إلى بيئة ديناميكية تفاعلية ليرتقي بذلك بالجو العام.

صُمم شريط إضاءة الشاشة Aether ليلائم معظم أحجام الشاشات وانحناءاتها مع توفير آلية تثبيت آمنة وقابلة للتكيف. وتمتد فلسفة التصميم هذه لتشمل واجهة المستخدم التي تتميز بعناصر تحكم سعوية عاملة باللمس لتحقيق السلاسة في التفاعل. كما يمكن للمستخدمين تعديل السطوع ودرجة حرارة اللون وتأثيرات Chroma دون مجهود يذكر، مما يسهل عملية التخصيص ويجعلها في المتناول.

يدعم شريط إضاءة الشاشة Aether المعيار العالمي الجديد للاتصال بالمنزل الذكي، ولذلك فهو مصمم للعمل مع جميع الأجهزة وأدوات التحكم الأخرى في المنازل الذكية التي تدعمها Matter. كذلك يمكن للمستخدمين ضبط الإعدادات وإنشاء روتينات مؤتمتة باستخدام تطبيق Razer Gamer Room، وهو أداة بسيطة وقوية في الوقت ذاته تجمع الأجهزة في بيئة حاضنة واحدة متكاملة.

ينضم شريط إضاءة الشاشة Razer Aether إلى بقية سلسلة Razer Gamer Room التي أزيح الستار عنها في معرض RazerCon 2023، والتي تشمل Aether Lamp Pro، وAether Lamp، وAether Light Bulb، وAether Light Strip، وAether Light Strip Extender.

ويمكن للحاضرين في معرض CES 2024 تجربة سلسلة منتجات Gamer room بشكل مباشر في جناح Razer، أو عبر الإنترنت أثناء البث المباشر للمجتمع.

شريط إضاءة الشاشة Razer Aether

129.99 دولار/ 149.99 يورو (سعر التجزئة المقترح)

Razer.com ومتاجر Razer والموزعون المعتمدون – متاح في مارس 2024، إلى جانب كامل سلسلة Razer Gamer Room

لمزيد من المعلومات حول Razer Aether Monitor Light Bar يُرجى زيارة موقع Razer.com، أو تجربته في متجر Razer Store المحلي.

Razer تواصل تحقيق إنجازات وأهداف جديدة في مجال الاستدامة

تبقى الاستدامة محورًا أساسيًا في جميع عمليات Razer، ويشهد معرض CES 2024 اتخاذ Razer خطوة مهمة نحو مستقبل مستدام من خلال إعلانين رئيسيين. يؤكد هذان الإعلانان على التزام Razer بتقليل التأثير البيئي لجميع عملياتها على جميع المستويات، بدءًا من مصادر المواد الخام والتصنيع وحتى الإدارة وتنظيم المكاتب.

يسر Razer أن تعلن أنه اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا ستتضمن جميع منتجات الملحقات الجديدة للكمبيوتر الشخصي موادًا معاد تدويرها. ويشمل هذا الالتزام جميع المنتجات الجديدة التي يتم إطلاقها في فئات الماوس ولوحة المفاتيح وسماعات الرأس باللون الأسود المميز لشركة Razer، وهو جزء من خطة متعددة السنوات لإدخال المواد المعاد تدويرها في جميع المنتجات الجديدة.

خضعت هذه المبادرة الجديدة للاختبار بالنسبة لمنتجين حاليين، هما DeathAdder V2 X HyperSpeed مع نسبة 40% من المواد المعاد تدويرها، وOrnata V3 مع نسبة 20% على الأقل من المواد المعاد تدويرها. وبفضل جهود Razer حصل كلا المنتجين على شهادة التحقق من صحة المحتوى المعاد تدويره UL2809، وهي شهادة تصنيف بيئي يتم التحقق منها بشكل مستقل من شركة UL Solutions الرائدة عالميًا في مجال الاختبار والفحص وإصدار الشهادات. وإلى جانب استخدام المواد المعاد تدويرها، تعمل شركة Razer أيضًا على تجربة استخدام المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير، مما يقلل من التأثير البيئي عند نهاية العمر الافتراضي لكل منتج.

ويأتي إعلان الاستدامة الثاني لشركة Razer بعد معرض RazerCon 2023، حيث أعلنت Razer أنها قدمت منتجين لأول إعلان عن المنتجات البيئية في العالم إلى شركة UL. ويسر Razer أن تعلن أن Basilisk V3 Pro وBasilisk Ultimate يمثلان أول منتج إلكتروني استهلاكي في العالم يحصل على اعتماد إعلان المنتج البيئي.

يتيح إعلان المنتج البيئي للمستهلكين اتخاذ قرار مستنير بشأن مشترياتهم من خلال عرض البصمة الكربونية واستخدام الموارد المائية والمعدنية والأحفورية لكل منتج على عبوة المنتج. ونجحت Razer في أن تقدم للاعبين منتجات مبتكرة ذات جودة عالية وأداء عالٍ مع تلبية المعايير الصارمة لقواعد فئات المنتجات. وستعتمد Razer على هذا النجاح المبكر لتقديم المزيد من المنتجات في المستقبل.

لمزيد من المعلومات حول جهود الاستدامة في شركة Razer، يرجى زيارة Razer.com/go-green.

كشف الستار عن تحديثات جديدة في Razer Axon مع إتاحة الإصدار الجديد من Synapse و تطبيق Chroma في نسخة تجريبية مفتوحة

استمرارًا لمسيرتها الحافلة في التميز البرمجي، تعلن شركة Razer عن تطورات جديدة في حزمتها البرمجية في معرض CES 2024. وتركز التحديثات على تحسين تجربة المستخدم وزيادة القدرات الوظيفية بما يتماشى مع نهج Razer المبتكر في تكنولوجيا الألعاب.

الإصدار الجديد من Synapse متاح الآن في نسخة تجريبية مفتوحة: تم الكشف عن الإصدار الجديد من Razer Synapse الجديد لأول مرة في معرض RazerCon . ويقدم هذا الإصدار المحدث أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 30% من خلال بنية مُجدَّدة متعددة المسارات. تتميز النسخة التجريبية المفتوحة بواجهة مبسطة وخيارات تخصيص متقدمة وهي متاحة الان من موقع Razer.com مباشرةً .

إصدار Chroma Generate الموسع من Razer Axon باستخدام الذكاء الاصطناعي : يستخدم Axon Create المدمج في Razer Axon الذكاء الاصطناعي لإنشاء خلفيات ألعاب عالية الدقة وتحسينها تلقائيًا لملائمة الوضع الأفقي. ويتيح إصدار Chroma Generate AI الموسع الآن للمستخدمين تطبيق تأثيرات Chroma RGB المناظرة على أي صورة داخل مكتبة ورق الحائط الشاملة في Axon ، مما يحقق التزامن في التجربة المرئية والإضاءة. يمكن للاعبين استكشاف كامل إمكانيات Razer Axon على Razer.com .

تطبيق Razer Chroma القائم بذاته والإضاءة الديناميكية لنظام التشغيل Windows : إلى جانب ذلك، قدمت شركة Razer تطبيق Chroma القائم بذاته الجديد، وهو حل شامل لجميع احتياجات تخصيص Chroma RGB . يتيح هذا التطبيق للمستخدمين تطبيق Quick Effects بسهولة أو استخدام Chroma Generate لإضافة تأثيرات الإضاءة إلى الصور الشخصية .

تؤكد هذه التحديثات البرمجية الأخيرة على تفاني Razer في الابتكار، حيث تقدم للاعبين والمبدعين أدوات متقدمة لأفضل أداء وقدرة على التخصيص منقطعة النظير.

تبقى Razer من خلال الاستمرار في دفع حدود الابتكار بعالم الألعاب في طليعة تقديم تجارب غير عادية تحدد مستقبل هذا العالم. لمزيد من المعلومات حول جميع إعلانات Razer في معرض CES 2024 يرجى زيارة Razer.com.

الأصول الإعلامية

يمكن الوصول لمعرض Razer CES 2024 من هنا.

حول شركة RAZER

شركة Razer™هي علامة تجارية رائدة عالمياً لهواة الألعاب، وشعارها “من هواة الألعاب – لهواة الألعاب“.

إن العلامة التجارية للثعبان ثلاثي الرؤوس التي تتميز بها Razer تمثل واحداً من أكثر الشعارات شهرة في مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية. وتحظى Razer بقاعدة جماهيرية ضخمة موزعة على كل قارات العالم، وقد صممت وبنت أكبر بيئة حاضنة تتمحور حول هواة الألعاب من الأجهزة والبرمجيات والخدمات في العالم.

تتضمن أجهزة Razer الحائزة على عديد من الجوائز ملحقات عالية الأداء للألعاب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فئة Blade المخصصة للألعاب.

كما تحظى منصة Razer البرمجية بأكثر من 200 مليون مستخدم، وهي تشمل Razer Synapse (منصة لإنترنت الأشياء) و Razer Chroma RGB (نظام إضاءة RGB خاص يدعم آلاف الأجهزة ومئات الألعاب/ التطبيقات) و Razer Cortex (مُحسِّن ومشغل للألعاب).

كذلك تقدم Razer خدمات الدفع لهواة الألعاب من الشباب وجيل الألفية والجيل زد، حيث تمثل منصة Razer Gold واحدة من أكبر خدمات دفع الألعاب في العالم، كما توفر منصة Razer Fintech خدمات التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة.

تأسست شركة Razer في عام 2005، ولها مقران رئيسيان في إرفاين – كاليفورنيا وسنغافورة، وكذلك لها مقران إقليميان في هامبورغ وشنغهاي، إلى جانب 19 مكتباً في أنحاء العالم.

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