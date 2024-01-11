تكنولوجيا: بالفيديو: سيارة Volkswagen بها ChatGPT تسرد قصة عن الديناصورات في معرض #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة Volkswagen عن خطط لتعزيز مساعدها الصوتي داخل السيارة IDA باستخدام ChatGPT.

كالعادة، إنه عرض توضيحي تقريبي إلى حد ما، لأنه من الصعب أن ترى بالضبط كيف سيساعدك ChatGPT عندما تكون على الطريق بينما تجلس بدلاً من ذلك في سيارة ثابتة داخل مركز المؤتمرات.

ولكن من الناحية النظرية، فإن الفكرة وراء جلب ChatGPT إلى السيارة تدور حول تجنب “طريق مسدود” عندما تقوم بصفتك IDA بشيء ما.

لن يحتاج السائقون إلى القيام بأي شيء مختلف، ما عليك سوى قول “Hello IDA” أو الضغط على زر المساعد الصوتي الموجود على عجلة القيادة والبدء في التحدث.

وإذا كان هناك شيء لا تعرفه المؤسسة الدولية للتنمية، فسوف تتحقق من ذلك مع ChatGPT. عندما يقوم المساعد الصوتي بالضغط على ChatGPT، ستعرف ذلك فقط لأن الرد يقول “وفقًا لـ ChatGPT” في بدايته.

نظرًا لمدى قدرة المساعد الصوتي IDA بالفعل، لسنا متأكدون بعد من مقدار ما سيضيفه ChatGPT إلى المعادلة. ولكن،تنطبق التحذيرات المعتادة؛ فقد كان هذا مجرد عرض توضيحي سريع، وليس على الطريق، وهو ليس جاهزًا تمامًا للإصدار بعد.

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