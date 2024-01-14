شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي ينضم للمملكة المتحدة للتدقيق فى تحالف مايكروسوفت مع OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى نظرائها البريطانيين في التدقيق في تحالف مايكروسوفت مع OpenAI، وقالت المفوضية الأوروبية، إنها "تتحقق مما إذا كان ينبغي مراجعة الشراكة بموجب لائحة الاندماج في الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت مثل هذه المراجعة مطلوبة، حيث تعرض الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات للخطر.

ويأتي إعلان الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع فقط من قيام المنظمين البريطانيين بخطوة مماثلة، فقد كشفت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي أنها تدرس إجراء تحقيق في استثمار مايكروسوفت بقيمة 13 مليار دولار (11.9 مليار يورو) في الشركة المصنعة لـ ChatGPT وأشارت الهيئة الرقابية إلى مخاوف من أن الشراكة قد تضر بالمنافسة في المملكة المتحدة.

بدأت مايكروسوفت في دعم OpenAI في عام 2019 ومنذ ذلك الحين، قامت شركة Redmond بزيادة استثماراتها بشكل كبير، ودمجت تقنية OpenAI في أوفيس وويندوز وبينج، وزودت الشركة الناشئة بأدوات آزور كلاود.

أصبحت مايكروسوفت أيضًا متورطة في الملحمة الأخيرة حول قيادة "أوين إيه أي" بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان بشكل مثير للجدل في نوفمبر 2023، ضغطت الشركة المصنعة لنظام ويندوز من أجل إعادته إلى منصبه بعد أيام من إقالته.

وعلى الرغم من العلاقات المتنامية بين الشركتين، أشارت مايكروسوفت إلى أنها لا تمتلك أي حصة في شركة "أوبن إيه أي".

وقال متحدث باسم الشركة: "منذ عام 2019، أقمنا شراكة مع OpenAI التي عززت المزيد من الابتكار والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على استقلالية الشركتين"." الشيء الوحيد الذي تغير مؤخرًا هو أن مايكروسوفت سيكون لديها مراقب ليس له حق التصويت في مجلس إدارة أوبن إيه أي."

وسوف يقوم الاتحاد الأوروبي الآن بفحص هذه الترتيبات ويجب على أي أطراف معنية تقديم وجهات نظرها بشأن الصفقة بحلول 11 مارس.