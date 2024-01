تكنولوجيا: خدمة Ubisoft+ ستأتي بفئتين وستصل التكلفة إلى 18 دولارًا شهريًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Ubisoft على تجديد خدمة الاشتراك الخاصة بها من خلال تقديم خطة متميزة متعددة المنصات وإضافة مستوى أقل تكلفة على جهاز الحاسب.

ستقوم الشركة بدمج Ubisoft+ Multi-Access و PC Access في Ubisoft+ Premium. ويُطلق على فئة الحاسب الشخصي الجديدة اسم Ubisoft Classics+.

وتقول Ubisoft أنه لن تكون هناك تغييرات تلقائية للمشتركين الحاليين في PC Access، والذين ستظل خطتهم كما هي بالسعر الحالي.

ستكلف Ubisoft+ Premium حوالي 18 دولارًا شهريًا (أي ما يزيد بمقدار دولار واحد شهريًا عن Game Pass Ultimate). وتضمن الفئة الوصول إلى الإصدارات المتميزة من ألعاب Ubisoft وجميع التوسعات والمكافآت الشهرية.

والأهم من ذلك، أنك ستتمكن من لعب ألعاب Ubisoft الجديدة في يوم نزولها. ستكون بعض الألعاب متاحة للوصول المبكر أيضًا. على سبيل المثال، إذا قمت بالتسجيل الآن، فيمكنك على الفور الاطلاع على Prince of Persia: The Lost Crown، والتي لن تصدرها Ubisoft رسميًا حتى 18 يناير.

علاوةً على ذلك، يعمل اشتراك Ubisoft+ Premium عبر Xbox والحاسب الشخصي وAmazon Luna. لذلك، يمكنك الاستمتاع بلعبة Avatar: Frontiers of Pandora على جهاز الحاسب الخاص بك.

وإلى جانب التغييرات التي طرأت على Ubisoft+ Premium، كشفت الشركة عن Ubisoft+ Classics على الحاسب. يتضمن ذلك الوصول إلى مجموعة “الكتالوج القديم الشهير والألعاب الحية” مقابل 8 دولارات شهريًا.

وتشمل الألعاب المتاحة Far Cry 6 وRainbow Six Siege وWatch Dogs: Legion. وتجدر الإشارة إلى أن المشتركين في PlayStation Plus Extra وPremium يمكنهم الوصول إلى تشكيلة Ubisoft+ Classics دون أي تكلفة إضافية.

