الوان Galaxy S24 Ultra تظهر في فيديو قبل الإطلاق الرسمي

الوان Galaxy S24 Ultra ستظهر اليوم بشكل رسمي في مؤتمر الإطلاق والذي ننتظره منذ فترة طويلة منذ ان بدأت التسريبات حول الهاتف تصدر بشكل كبير، الآن نحن ننتظر اطلاق الهواتف بشكل رسمي في المؤتمر لكن هل يسكت المسربون؟ تسرب فيديو لفتح صندوق الهاتف الجديد، 3 صناديق تحديدًا لـ3 الوان مختلفة، ويظهر الهاتف الأقوى في حلته الجديدة (التي هي نفس التصميم القديم بتعديلات بسيطة) وكالمعتاد هو مُتوقع، فلندخل في التفاصيل قليلًا.

الوان Galaxy S24 Ultra الجديد

تسرب فيديو لهاتف Galay S24 Ultra الجديد الذي سيصدر اليوم مع عائلة S24 من سامسونج في مؤتمرها Galaxy Unpacked 2024 والذي سينعقد في الثامنة مساءًا اليوم بشكل رسمي، الهاتف سيحمل أكبر مواصفات ممكنة من سامسونج كالمعتاد مع شاشة مسطحة هذه المرة، تخلت سامسونج عن الشاشة المنحنية لأول مرة منذ فترة بعيدة وهو أمر جديد على سامسونج، بلون اصفر (كنا نسميه الذهبي) ولون بنفسجي ولون رمادي، ولا شيء غير المتوقع في الهواتف الجديدة.

الوان Galaxy S24 Ultra كالتسريبات – متوقعة

الهاتف الجديد في الغالب سيحمل معالج Snapdragon 8 Gen 3 for galaxy مع رامات بحجم 16GB لأعلى نسخة وبالطبع سيأخذ نفس كل مواصفات S23 Ultra التي لا تحتاج الى تحديث بعد كالبطارية وسرعة الشحن (بغض النظر ان سرعة الشحن هذه صارت ضعيفة جدًا) وأبرز ما تغير فيه هو الإطار الذي أصبح من التيتانيوم والذي من شأنه رفع السعر بمقدار 100 دولار عن العام الماضي كما يتسرب، ننتظر المؤتمر الذي سنغطيه بالطبع فتابعنا لمزيد من التفاصيل.

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