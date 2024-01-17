تكنولوجيا: الكشف عن Robot Vacuum X20 من شاومي كجهاز جديد 4 في 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد وصل جهاز Robot Vacuum X20 من شاومي. وتصف الشركة جهازها الجديد بأنه جهاز أربعة في واحد يمكنه الكنس والمسح ويحتوي على مساعد تنظيف.

يتمتع الجهاز بقوة شفط تصل إلى 5000 باسكال ومنصات ممسحة دوارة مزدوجة عالية السرعة لتنظيف أعمق.

يستخدم Robot Vacuum X20 نظام الملاحة بالليزر LDS للتنقل في جميع أنحاء منزلك بكفاءة، مع تقنية تجنب العوائق لتقليل مخاطر الاصطدام بأشياء مثل الأثاث.

يمكنك تتبع تقدم التنظيف عبر التنبيهات الصوتية أو تطبيق شاومي، حيث يمكنك أيضًا التحكم في إعدادات المكنسة وإعداد جدول زمني. كما يمكنك استخدام الأوامر الصوتية مثل أليكسا أو مساعد جوجل للتحكم في الروبوت.

سيعود جهاز X20 بذكاء إلى الرصيف لإعادة ملء الخزان وغسل منصات الممسحة كل 5 إلى 10 أمتار مربعة (~ 54 إلى 108 قدمًا مربعة) لضمان حصولك على لمسة نهائية نظيفة. ويحتوي الرصيف على خزانات مياه نظيفة ومتسخة بسعة 4 لتر.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الممسحة تلقائيًا عند التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو العودة إلى قاعدة الشحن لتجنب اتساخ الوسادات. تبلغ سعة سلة المهملات الموجودة 430 مل في حين تبلغ سعة البطارية 5200 مللي أمبير.

يأتي جهاز Xiaomi Robot Vacuum X20 للبيع بالفعل في هونغ كونغ وتايوان مقابل 2299 دولارًا هونج كونج/9995 دولارًا تايوانيًا جديدًا (~ 300 دولارًا أمريكيًا). ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاقه في البلدان الأخرى وبأي ثمن.

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