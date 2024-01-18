تكنولوجيا: إطلاق ساعة Noise ColorFit Chrome الذكية مع شاشة AMOLED بحجم 1.85 بوصة وإطار معدني واتصال Bluetooth

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت شركة Noise من جديد مع ساعة ColorFit Chrome الذكية الجديدة، وذلك بعد إطلاق ساعة ColorFit Thrill في وقت سابق من هذا الشهر.

تتميز الساعة الذكية الجديدة بالكثير من الميزات الجذابة مثل الإطار المعدني وشاشة AMOLED. وتتميز ColorFit Chrome بقرص مربع مغطى بإطار معدني أنيق وحزام مع تاج عملي، مما يجعلها جذابة من الناحية الجمالية.

تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED كبيرة بحجم 1.85 بوصة، وتوفر أكثر من 100 وجه ساعة قابل للتخصيص.

تدعم الساعة الذكية اتصال بلوتوث مدمج، مع تقنية Noise Tru Sync، والتي تضمن مكالمات أكثر وضوحًا خالية من التشويش أثناء الاتصال بهاتفك.

وفيما يتعلق بالميزات الصحية، توفر مجموعة Noise Health Suite الموجودة على الساعة الذكية تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقياس SpO2، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، وتعقب الدورة النسائية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة الذكية أوضاع رياضية متعددة ومتوافقة مع تطبيق NoiseFit.

توفر الساعة الذكية أيضًا العديد من الميزات المريحة مثل شاشات الإشعارات وتحديثات الطقس والتذكيرات ووظائف التنبيه والتحكم في الكاميرا والتحكم في الموسيقى وحتى الآلة الحاسبة المدمجة. ومن حيث عمر البطارية، توفر الساعة الذكية مايصل إلى 10 أيام مع الاستخدام المنتظم.

تتوفر الساعة الذكية باللون الذهبي والفضي والاسود وستصل بسعر تمهيدي قدرة 5000 روبية يوم 19 يناير.

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