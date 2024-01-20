تكنولوجيا: رصد Xiaomi Mix Flip في الصين بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتفها القابلة للطي بتصميم صدفي، ولقد رصد هاتف Xiaomi Mix Flip بالفعل في الصين بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

أشارت التقارير السابقة إلى أن شاومي تخطط لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بتصميم صدفي قابل للطي، والذي ينضم إلى خط إنتاجها الحالي من هواتف Mix Fold.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شاومي تخطط للكشف عن هاتف Xiaomi Mix Flip بشكل رسمي في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا العام للإعلان الرسمي عن Mix Fold 4.

أيضاً أعتمد هاتف Mix Flip في السوق الصيني، كما تم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا الإصدار، والتي يأتي على رأسها ميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية، كما تم التأكيد على أن هذا الإصدار يأتي بنظام تشغيل الأندوريد، ويدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Mix Flip المرتقب من شاومي يأتي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية على غرار هاتف Find N3 Flip من Oppo، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات.

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