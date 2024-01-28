شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة إيلون ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعى تجمع تمويلا لمواجهة OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، لتأمين مليارات إضافية من التمويل مع استمرارها في استهداف OpenAI، حيث ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الشركة تريد جمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، تجري شركة ماسك محادثات تمويل مع مستثمرين في هونج كونج، وقال أحد الأفراد للصحيفة إن شركة xAI تحدثت أيضًا مع مستثمرين في الشرق الأوسط.

ويأتي تقرير فايننشال تايمز بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بلومبرج أن شركة XAI حصلت على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتحقيق هدف قدره مليار دولار.

وقالت بلومبرج إن الشركة تجري محادثات للحصول على تقييم يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، لكن ماسك نفى التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه بأنه "أخبار مزيفة" دون مزيد من التفاصيل.

وضع Musk شركة xAI كمنافس لـ OpenAI منذ البداية، وساعد الملياردير في البداية في تأسيس OpenAI جنبًا إلى جنب مع سام التمان، لكنه ترك مجلس إدارة الشركة في عام 2018.

أطلق ماسك برنامج xAI في عام 2023 وأصدرت الشركة برنامج Grok chatbot في نفس العام.

وبينما يهدف الملياردير إلى التنافس مع OpenAI، سيكون على شركته أن تلحق بالسباق، ذكرت بلومبرج أن شركة OpenAI كانت تدور حول تقييم محتمل يزيد عن 100 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من الشركات الناشئة الأمريكية الأكثر قيمة، وليست بعيدة جدًا عن SpaceX.