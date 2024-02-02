شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتصدر قائمة "الشركة الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة أبل "الشركات الأكثر إثارة للإعجاب فى العالم" فى مجلة فورتشن، متقدما على أكثر من 300 شركة للعام السابع عشر على التوالى، وفقًا لموقع macrumors.

تفوقت شركة آبل على مايكروسوفت فى المركز الثانى، تليها أمازون فى المركز الثالث، وقد اختتمت الشركات الثلاث المراكز الثلاثة الأولى للسنة الخامسة على التوالى، والجدير بالذكر أن شركة Nvidia، التى تعمل شرائح GPU الخاصة بها على تشغيل خوادم الذكاء الاصطناعى التوليدى حول العالم، صعدت إلى أعلى تصنيف لها على الإطلاق فى المرتبة العاشرة.

تصنف مجلة فورتشن الشركات من خلال مجموعة من "السمات الرئيسية للسمعة"، مثل الابتكار وجودة الإدارة والمسؤولية الاجتماعية واستخدام أصول الشركة والسلامة المالية وجودة المنتجات والخدمات والقدرة التنافسية العالمية، وتصدرت شركة أبل القائمة فى كل فئة.

كما فعلت فى الماضى، تعاونت مجلة Fortune مع شريكها Korn Ferry لتقييم الشركات، حيث طلبت كورن فيرى من 3720 من المديرين التنفيذيين والمديرين ومحللى الأوراق المالية الذين استجابوا لاستطلاعات الصناعة اختيار الشركات العشر التى نالت إعجابهم أكثر من غيرها، لقد اختاروا من قائمة مكونة من الشركات التى تم تصنيفها ضمن أفضل 25% فى استطلاعات العام الماضى، بالإضافة إلى الشركات التى احتلت أعلى 20% فى مجالها، ويمكن لأى شخص التصويت لأى شركة فى أى صناعة.