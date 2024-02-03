تكنولوجيا: 4 نصائح للحفاظ على هاتف آيفون من الاختراق.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - تعتبر هواتف أبل من الأجهزة التي تتميز بدرجة حماية عاليه ومن الصعب ان يتم اختراقها بسهولة، ولكن في ظل وجود بعض الثغرات والتطبيقات الخبيثة، من الممكن أن يتعرض هاتفك للاختراق، لذلك إليك بعض الإجراءات الأمنية التي يجب اتباعها للحفاظ على أجهزتك آمنة من أي تهديد من في المستقبل:

تحقق بانتظام من وجود تحديثات على أجهزة Apple الخاصة بك وقم بتثبيتها على الفور، وهذا يضمن حصولك على أحدث تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء، مما يحميك من الثغرات الأمنية، وقم بتمكين التحديثات التلقائية إن أمكن لمزيد من الامان.

قم بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك وتمكين المصادقة الثنائية كلما كان ذلك متاحًا، وهذا يخلق حاجزًا قويًا ضد الوصول غير المصرح به، حتى لو تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك.

كن حذرًا من رسائل البريد الإلكتروني والروابط:

تعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والروابط بحذر، خاصة من مرسلين غير معروفين أو مصادر تبدو مشبوهة، وغالبًا ما تستغل حيل التصيد الاحتيالي نقاط الضعف، لذا فإن ممارسة الحذر يمكن أن ينقذك من الوقوع ضحية.

النسخ الاحتياطي بانتظام:

قم بإنشاء نسخ احتياطية منتظمة لبياناتك المهمة على جهاز تخزين خارجي أو iCloud، وهذا يحمي معلوماتك في حالة الفقدان العرضي أو فشل الجهاز أو الخروقات الأمنية، إن الحصول على نسخة احتياطية حديثة يسمح لك باستعادة بياناتك بسهولة وتقليل الخدمات.