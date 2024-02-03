شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تشارك صورًا لعطارد على شكل كرة ديسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطة مختلفة لكوكب عطارد مع كلمات غنائية من أغنية "Murder on the Dancefloor" للمغنية صوفي إليس بيكستور، ويبدو الكوكب من أربع زوايا ويضاء بألوان متعددة مثل كرة الديسكو العاكسة، بما في ذلك الوردي والأرجواني والفيروزي والأصفر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ردًا على منشور وكالة ناسا، قالت المغنية البريطانية: "أنا فخورة جدًا بإشارة أغنيتي إلى جانب هذا الكوكب الرائع"، مضيفة "عطارد في ديسكو".

ويعد عطارد، أقرب كوكب في نظامنا الشمسي إلى الشمس، صخري ومليء بالحفر، وعندما يكون مرئيا من الأرض فإنه يظهر كنقطة بيضاء.

وإذا تمكن البشر من الاقتراب بدرجة كافية من الكوكب، فسيظهر باللون الرمادي الداكن، بسبب طبقة الغبار السميكة على سطحه.

ولكن في هذه الصورة التي التقطتها وكالة ناسا يظهر عطارد متعدد الألوان، وذلك لأنه تقريبي للأطوال الموجية المختلفة للضوء القادم من الكوكب والتي لا تستطيع العين البشرية رؤيتها.

استخدم برنامج مرصد Messenger أداة MASCS الخاصة به، والتي تم تصميمها للكشف عن المعادن الموجودة على سطح عطارد.

تقول ناسا: "تجمع MASCS مئات الأطوال الموجية المختلفة من الضوء، بدءًا من الأشعة فوق البنفسجية وحتى الأشعة تحت الحمراء القريبة، لاستكشاف معادن عطارد".

ويتم تصور هذه الأطياف من خلال تعيين أطوال موجية مختلفة أو مجموعات من الأطوال الموجية إلى الأحمر والأخضر والأزرق، حتى تتمكن العين البشرية من التمييز بينها.

وهذه الأضواء متعددة الألوان ناتجة عن مجموعة من الاختلافات الفيزيائية والكيميائية على السطح، بما في ذلك التنوع المعدني وعمر التعرض للفوهات.