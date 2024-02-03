تكنولوجيا: رصد سماعات OnePlus Nord Buds 3 على موقع مكتب المعايير الهندية قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل الهاتفان OnePlus 12 و OnePlus 12R اللذان تم إطلاقهما مؤخرًا على أول تحديث لهما قبل بضعة أيام، مما أدى إلى إصلاح الأخطاء وتحسين تجربة المستخدم وفتح الميزات الجديدة.

في حين يبدو أن العلامة التجارية ليس لديها خطط لإطلاق أي شيء آخر في أي وقت قريب، فقد حصل اثنين من سماعات الأذن للتو شهادة مهمة برقم الطراز E512A التي ظهرت على مكتب المعايير الهندية.

على الرغم من أن الشهادة لم تذكر اسم الجهاز صراحةً، إلا أن هناك توقعات بأن هذه يمكن أن تكون سماعات OnePlus Nord Buds 3.

في حين أن المعلومات حول OnePlus Nord Buds 3 محدودة، يشير التسريب إلى الابتعاد عن التصميم القوي السابق واختيار التصميم الأقل حجمًا.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الحافظة أيضًا لإعادة تصميم إلى شكل بيضاوي. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن معلومات حول المواصفات، لذا سيتعين علينا الرجوع إلى مواصفات Nord Buds 2 للحصول على فكرة عما يمكن توقعه من الخلف.

تتميز Nord Buds 2 بميزات رائعة: مشغلات تيتانيوم مقاس 12.4 مم معززة بتقنية BassWave، وعزل الضوضاء النشط بما يصل إلى 25 ديسيبل، وعزل ضوضاء AI للمكالمات بميكروفون مزدوج.

هناك أيضًا وضع زمن الوصول المنخفض للغاية، وهو أمر بالغ الأهمية للاعبين، مع عمر بطارية يصل إلى 7 ساعات بدون ANC (و 5 ساعات مع ANC)، ويمتد إلى 36 ساعة مع حافظة الشحن.

تم تجهيز Nord Buds 2 أيضًا بتقنية الشحن السريع، واتصال Bluetooth 5.3، ودعم برنامج ترميز AAC، والتوافق مع Dolby Atmos، وOnePlus Fast Pair.

علاوةً على ذلك، فهي تتميز بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP55 وعناصر تحكم سهلة الاستخدام تعمل باللمس.

المصدر