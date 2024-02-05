شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فريق من علماء الفلك يكتشف مجرة لا ينبغي أن تكون موجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من علماء الفلك مجرة ظهرت في تصوير تلسكوب جيمس ويب الفضائي ولم تكن هدف المراقبة الأساسي، وترتبط المجرات ببعضها البعض عن طريق الجاذبية وتتكون من نجوم وكواكب، مع سحب ضخمة من الغبار والغاز بالإضافة إلى المادة المظلمة، أما المجرات القزمة مثل هذه المجرة المكتشفة فهي المجرات الأكثر وفرة في الكون، وهي بحكم تعريفها صغيرة ذات لمعان منخفض، تحتوي على أقل من 100 مليون نجم، في حين أن مجرة درب التبانة، على سبيل المثال، لديها ما يقرب من 200 مليار نجم.

ووفقًا لما ذكره موقع "phys"، تشير ملاحظات المجرات القزمة الأخيرة عن وفرة "المجرات فائقة الانتشار" التي تتجاوز نطاق المسوحات الطيفية الكبيرة السابقة إلى أن فهمنا لتعداد المجرات القزمة قد يكون غير مكتمل.

وظهرت المجرة القزمة، PEARLSDG، في بعض صور تلسكوب جيمس ويب JWST للفريق، لم يكن الهدف على الإطلاق، بل كان بعيدًا قليلاً عن مجال المراقبة الرئيسي، في منطقة من الفضاء حيث لم يتوقعوا رؤية أي شيء، وقد نُشرت نتائجهم في مجلة Astrophysical Journal Letters.

لم يكن لدى PEARLSDG الخصائص المعتادة للمجرة القزمة التي يتوقع المرء رؤيتها، إنها لا تتفاعل مع مجرة قريبة، ولكنها أيضًا لا تشكل نجومًا جديدة، وكما تبين، فهي حالة مثيرة للاهتمام لمجرة هادئة معزولة.

و قال عالم الأبحاث المساعد بجامعة ولاية أريزونا تيم كارلتون، "لم يتم رؤية هذه الأنواع من المجرات القزمة المعزولة والهادئة من قبل باستثناء حالات قليلة نسبيًا، وليس من المتوقع حقًا وجودها نظرًا لفهمنا الحالي لتطور المجرات، لذا فإن حقيقة رؤيتنا لهذا الجسم تساعدنا على تحسين نظرياتنا حول تشكل المجرة".

ويمكن ملاحظة النجوم الفردية في صور JWST التي التقطها الفريق، حيث تكون هذه النجوم أكثر سطوعًا في الأطوال الموجية لـ JWST؛ وهي من أبعد المجرات التي يمكن أن نرى هذه النجوم بهذا المستوى من التفاصيل، ويسمح سطوع هذه النجوم لعلماء الفلك بقياس المسافة التي تفصلها عن الأرض، والتي تبلغ 98 مليون سنة ضوئية.

استخدم كارلتون وفريقه مجموعة واسعة من البيانات، ويتضمن ذلك بيانات التصوير من كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST؛ البيانات الطيفية من جهاز DeVeney Optical Spectrograph الموجود على تلسكوب Lowell Discovery في أريزونا؛ التصوير الأرشيفي من التلسكوبات الفضائية جالكس وسبيتزر التابعة لناسا؛ والتصوير الأرضي من مسح Sloan Digital Sky Survey وDark Energy Camera Legacy Survey.

وتتمتع كاميرا NIRCam التابعة لـ JWST بدقة زاوية وحساسية عالية جدًا، مما يسمح للفريق بتحديد النجوم الفردية في هذه المجرة البعيدة.

الأهم من ذلك، أن تحديد نجوم معينة في التصوير قدم دليلًا رئيسيًا على المسافة التي تفصلها، فهذه النجوم لديها سطوع جوهري محدد، لذلك من خلال قياس سطوعها الظاهري باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تمكن الفريق من تحديد مدى بعدها. وتبين أن هذه النجوم كانت من أبعد النجوم التي يمكن رصدها من نوعها.