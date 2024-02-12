شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق تسلا على دعم أفضل لمفتاح السيارة الرقمي على آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم تطبيق تسلا النطاق فائق العرض (UWB) في إصدار 2024.2.3 من التطبيق لأجهزة iPhone، حيث تم رصده بواسطة تطبيق Not a Tesla، وهو يعد باستخدام أكثر موثوقية وأمانًا للهواتف كمفاتيح رقمية مقارنة بتقنية بلوتوث لأن التتبع الدقيق لـ UWB يتيح للسيارة معرفة مكان المفتاح بالضبط، مما يساعد أيضًا على الحماية من إعادة تشغيل هجمات الانتحال.

يتعلق هذا الأمر أيضًا بمعرفة المستخدم الموجود بجانب السائق في السيارة في حالة دخول شخصين لديهما مفاتيح هاتف السيارة، وهو نفس نوع التتبع الدقيق الذي يتيح لك تحديد موقع AirTags من Apple بدقة حتى في حالة فقدان الشيء المرتبط به في وسائد الأريكة.

التغيير غير متاح لمستخدمي أندرويد حتى الآن، ولكن بعض هواتف Pixel وGalaxy الحديثة تتضمن شرائح UWB، لذلك يمكن أن يأتي الدعم لهم في نهاية المطاف.

بعد تنزيل التحديث، يجب أن يُطلب من المستخدمين "ترقية مفتاح هاتفك"، متبوعًا بطلب لمنح التطبيق حق الوصول إلى "التفاعلات القريبة"، وهو إعداد iOS الذي يفتح شريحة U1 الخاصة بجهاز iPhone إلى التطبيق، كذلك يمكن العثور على ذلك ضمن الإعدادات > الخصوصية والأمان > التفاعلات القريبة.

وفقًا لتطبيق Not a Tesla، فإن أحدث طرازات Model 3 و2023 Model X فقط هي التي تدعم هذه الميزة، في حين أن الطرازين الأحدث X وS وCybertruck يجب أن يحصلوا عليها، كما تأتي جميع أجهزة iPhone بدءًا من الإصدار 11 فصاعدًا مزودة بتقنية UWB، باستثناء طرازات SE.