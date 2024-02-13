شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مبتعرفش تقول كلام رومانسى.. كيف تستعين بالذكاء الاصطناعى لمساعدتك فى رسائل الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم "اليوم / غدا" بعيد الحب 2024، حيث يحرص الزوجان على تبادل عبارات الحب والمودة بينهما، لكن في كثير من الأحيان خاصة الرجال قد يجد البعض منهم صعوبة في ابتكار رسائل حب ابداعية ومثالية لشريك الحياة، ولعل ظهور الذكاء الاصطناعي في الفترة الآخيرة ودخوله كافة المجالات، أحدث تحولاً جذرياً في أسلوب الحياة بشكل عام في الأشهر الأخيرة، حيث يمكن اتسخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة علي تجاوز هذه المشكلة ، وكتابة رسالة عيد حب مثالية.

** أبرز الأدوات التى يمكن الاستعانة بها

ChatGPT

أنشأ الذكاء الاصطناعي التابع لـ (Open AI) تطبيق ChatGPT، وهو ثورة في عالم الإنترنت، فمن خلال هذا النظام، يمكنك إنشاء دردشة مع ChatGPT وطرح أي أسئلة، من الأسئلة البسيطة إلى فيزياء الكم، لذلك نقدم لك خطوات استخدام ChatGPT على الهاتف والكمبيوتر من خلال خطوات بسيطة.

خطوات لاستخدام ChatGPT لكتابة رسالة حب:

• يُطلب منك فتح موقع chat openai من مستعرض هاتفك المحمول أو أي جهاز آخر.

• الخطوة الثانية هي الضغط على زر تسجيل الدخول.

• ادخل معرف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم أدخل كلمة المرور لمرة واحدة المستلمة على هاتفك المحمول.

• الآن سترى الصفحة الرئيسية على شاشتك مع خيارات متعددة متاحة فيها.

• اضغط على زر الدردشة الجديدة ثم اطرح أي نوع من الأسئلة من ChatGPT، وطرح سؤال كيفية صياغة رسالة عيد الحب المثالية.

Gemini

Google Gemini ليس مجرد برنامج دردشة آلي آخر، إنه يمثل نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا وقدرة من Google حتى الآن، وبفضل إمكاناته المتعددة الوسائط ، يستطيع Gemini معالجة الصور والصوت والفيديو والنص بسلاسة، فتخيل أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل ورقة أكاديمية، وفهم سياق الفيديو، وتفسير الصور، كل ذلك في حزمة واحدة.

كيفية صياغة رسالة عيد الحب المثالية عن طريق Gemini

يمكن الوصول إلى مساعد جوجل الجديدGemini من خلال محرك بحث جوجل بسهولة، ثم تسجيل حساب عليه، ثم بدء دردشة معه، حول رغبتك في كتابة رسالة رومانسية لشريكة حياتك، ليبدأ المساعد في تقديم اقتراحات لذلك، مع ملاحظة أن يمكنك مناقشته ومجادلته في هذه الرسائل، حتى الوصول إلى الصيغة المثالية التى تفضلها.

Copilot

أداة Copilot من Microsoft وهي برنامج الدردشة الآلي AI الخاص بالشركة والذي يمكنه القيام بكل شيء بدءًا من مساعدتك في كتابة التعليمات البرمجية وحتى صياغة رسالة بريد إلكتروني تسويقية، ويمكن أيضًا استخدام Copilot، المدعوم بأحدث طرازات OpenAI GPT-4 وDALL-E 3، لإنشاء صور من أوصاف وطلبات نصية بسيطة، التطبيق متاح على متجر Google Play، وهو مجاني للتنزيل ولا يتطلب حساب Microsoft لتسجيل الدخول.

طريقة استخدام تطبيق Copilot

-افتح متجر جوجل بلاي وابحث عن Microsoft Copilot

-من نتائج البحث، اضغط على تطبيق Copilot واضغط على زر التثبيت

-بمجرد التنزيل، اضغط فوق الزر "فتح" في متجر بلاي أو افتح التطبيق من مشغل التطبيق

-سيطلب التطبيق إذنًا تقريبيًا لتحديد الموقع، وسيوفر لك إمكانية الوصول إذا كنت ترغب في ذلك

-سترى شاشة Copilot الرئيسية مع بعض الاقتراحات السريعة، وزر الميكروفون في الجزء السفلي الأوسط، وزر الدردشة الجديد على اليسار، وزر الكاميرا ولوحة المفاتيح على الجانب الأيمن.

-بعد ذلك يمكنك طرح سؤال كيفية صياغة رسالة عيد الحب المثالية.

**نصائح عند استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل حب

- تجاوز الكلمات: لا تقصر نفسك على النص. تسمح لك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Replika، بإنشاء روبوتات محادثة تشبه الشخص الذي تحبه، تخيل أنك ترسل محادثة مرحة وشخصية تشعرك وكأنك تتحدث إليهم مباشرة، حتى لو كنت على بعد أميال.

- أضف لمسة الوسائط المتعددة: قم بدمج رسالتك مع العناصر المرئية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تقدم Canva قوالب وتصميمات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات عيد الحب المذهلة، بينما يتيح لك DALL-E 2 تحويل المطالبات الرومانسية إلى رسوم توضيحية فريدة.

- إضفاء الطابع الشخصي، وليس التشغيل الآلي: تذكر أن الذكاء الاصطناعي هو أداة، وليس بديلاً لمشاعرك، استخدم هذه التطبيقات كنقطة بداية، وليس كمنتج نهائي، أدخل تفاصيلك وذكرياتك ومشاعرك الصادقة لتجعل الرسالة ملكك حقًا.

-ضع في اعتبارك السياق: يمكن أن تكون رسائل الذكاء الاصطناعي ممتعة ومبتكرة، ولكن تأكد من أنها تتوافق مع شخصية المستلم وتفضيلاته، تجنب الرسائل المبتذلة أو غير الشخصية بشكل مفرط، وابتعد عن أي شيء يحتمل أن يكون مسيئًا أو غير حساس.