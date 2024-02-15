تكنولوجيا: هواوي تعمل على تطوير جهاز قابل للطي الثلاثي بحجم 10 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني هواوي في العمل على تطوير إصدار جديد من الأجهزة القابلة للطي، والذي يدعم الطي الثلاثي ويأتي بحجم 10 إنش.

توقفت كلاً من Oppo وvivo عن المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي في الوقت الراهن، بينما تستمر العملاق الصيني هواوي في تطوير مزيد من الإصدارات من هذه الفئة.

وتستحوذ سامسونج وهواوي على الحصة الأكبر في سوق الهواتف القابلة للطي، كما تستمر هذه المنافسة مع مزيد من الإصدارات المرتقبة خلال الفترة القادمة، حيث تستعد هواوي للمنافسة في هذا السوق بإصدار جديد من الأجهزة بتصميم يقدم في الأسواق للمرة الأولى.

وتشير التسريبات إلى أن إصدار هواوي القادم يدعم الطي الثلاثي للشاشة على أن تتميز الشاشة بحجم 10 إنش، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم حرف “Z”.

أيضاً من المقرر أن يرتكز تصميم الجهاز على اثنان من مفصل الشاشة، كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستقدم هذا الإصدار بشكل رسمي قبل نهاية شهر يونيو.

من جانب أخر تتجه العملاق الكوري سامسونج إلى تصميم قابل للتدوير في الهواتف الذكية، حيث أكدت التقارير على أن سامسونج إنتهت بالفعل من تطوير الشاشات القابلة للتدوير لتلبية إحتياجات هذا السوق الذي يحقق نمو سريع في الفترة الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن تصميم الشاشات القابلة للتدوير سيدعم سامسونج في النهاية أيضاً للتحول إلى تطوير أجهزة بميزة الطي الثلاثي على غرار هواوي.

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