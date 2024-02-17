شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصاروخ اليابانى الجديد H3 يصل إلى مدار الأرض للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الصاروخ الياباني الجديد H3 إلى مداره ونجح في نشر قمر صناعي، حيث حقق هذا النجاح بعد أن فشل رحلته الأولى في العام الماضي، وعاد إلى المسار الصحيح ليصبح صاروخ اليابان الأساسى للمستقبل.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، قال أحد المعلقين خلال بث عبر الإنترنت للإطلاق الذى قدمته وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، "قصة H3 ستبدأ من اليوم."

طورت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) H3 خلال العقد الماضي، وسيأخذ هذا الصاروخ زمام القيادة من الطائرة H-2A الوطنية، والتي تحلق منذ عام 2001 ومن المقرر أن تتقاعد في وقت لاحق من هذا العام.

يبلغ ارتفاع H3 المكون من مرحلتين 187 قدمًا أو 207 قدمًا (57 أو 63 مترًا)، اعتمادًا على اختيار الحمولة.

يتم تشغيل المرحلة الأولى بواسطة محركين أو ثلاثة محركات هيدروجين سائل أكسجين LE-9، والتي تم تطويرها حديثًا لمحرك H3.

تتميز المرحلة العليا بمحرك واحد من طراز LE-5B-3، وهو نسخة متقدمة من محرك المرحلة العليا الموجود في المركبات اليابانية H-1 وH-2.

يمكن تجهيز H3 بمعززين أو أربعة صواريخ صلبة لزيادة قوة دفعه، وفي تكوينه الأكثر قوة، يمكن للصاروخ الجديد نقل أكثر من 7.2 طن (6.5 طن متري) من الحمولة إلى مدار النقل الثابت بالنسبة للأرض (GTO)، وفقًا لورقة مواصفات JAXA الخاصة به.

وبالمقارنة، يمكن للطائرة H-2A توصيل حوالي 4.4 طن (4 أطنان مترية) إلى GTO، وسيكون H3 أيضًا أرخص بكثير في البناء والتشغيل من سابقه، وفقًا لمسؤولي وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

كان من المقرر في الأصل أن يتم ظهور H3 لأول مرة في عام 2020، لكن الجدول الزمني تراجع بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصعوبات في تطوير LE-9.

وتم إطلاق الصاروخ الجديد أخيرًا للمرة الأولى في 6 مارس 2023، في مهمة تهدف إلى إرسال القمر الصناعي المتقدم لرصد الأرض 3 (ALOS-3)، المعروف أيضًا باسم DAICHI-3، إلى المدار.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام في ذلك اليوم، وفشل محرك المرحلة الثانية للمركبة H3 في الاشتعال بسبب مشكلة كهربائية، وفُقد القمر الصناعي.

استغرق الأمر ما يقرب من عام حتى يتمكن H3 من الانطلاق من الأرض مرة أخرى، حيث انطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني.

وحمل H3 قمرين صناعيين صغيرين لرصد الأرض، يُسمى CE-SAT-IE وTIRSAT، في مهمتها، ومع ذلك، كانت الحمولة الرئيسية عبارة عن جهاز محاكاة يبلغ وزنه 5900 رطل (2600 كيلوجرام)، والذي كان بمثابة مركبة فضائية كبيرة الحجم.