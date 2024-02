شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: أبل تغير تصميم الكاميرا الخلفية بهواتف iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصل سلسلة هواتف iPhone 16 الذكية المنتظرة من شركة أبل مع تصميم مُعاد تغييره للكاميرا الخلفية، وفقًا للتفاصيل التي شاركها أحد المرشدين، حيث تشير صورة مسربة لما يُقال إنها وحدة الكاميرا لطراز iPhone 16 إلى أن الهاتف يمكن أن يكون النموذج الأول منذ iPhone 12 مع تصميم كاميرا موضوع عموديًا.

ويشير تسرب غير واضح أيضًا إلى أن تشكيلة iPhone 16 ستضم خمسة نماذج، مع طراز "Plus SE" الذي يُقال إنه يحل محل طراز Plus مقاس 6.7 بوصة.

ويبدو أن الصورة التي شاركها مستخدم X (Twitter سابقًا) Majin Bu على منصة المدونات الصغيرة لوحدة الكاميرا المزعومة لجهاز iPhone 16 تؤكد التقارير السابقة التي تفيد بأن الهاتف سيحتوي على تخطيط كاميرا عمودي، وأفادت MacRumors أنها تمكنت من التحقق بشكل مستقل من أن مكون مشروع الكاميرا I-34 كان أصليًا عبر مصادر الصناعة.

وقام مستخدم X مؤخرًا بتسريب صور لما يبدو أنه عروض لسلسلة الهواتف الذكية iPhone 16، وعلى عكس تشكيلة iPhone 15، يمكن للشركة إطلاق خمسة نماذج هذا العام، وفقًا للصور المسربة، ويمكن أن تكون هذه هي iPhone 16 SE وiPhone 16 Plus SE وiPhone 16 وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

وتظهر أن طرازات iPhone SE تحتوي على كاميرا خلفية واحدة، بينما يحتوي طراز iPhone 16 القياسي على اثنتين، في تخطيط عمودي، ويظهر أن هاتفي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max المتطورين من الشركة يتميزان بتصميم كاميرا خلفية ثلاثية محاذية رأسياً، ومع ذلك، فمن الجدير التعامل مع هذا الادعاء بحذر، حيث يقول مستخدم X إنه ليس لديه معلومات عن مصدر الصورة.

التغييرات في تخطيط الكاميرا في تشكيلة iPhone 16 ليست هي التغييرات الوحيدة التي من المتوقع أن تصل إلى الهاتف الذكي - من المتوقع أيضًا أن تزود أبل جميع الطرز في السلسلة بزر Action Button (المقدم في طرازات iPhone 15 Pro) وزر التقاط مخصص يُقال إنه يوفر وصولاً سريعًا إلى الكاميرا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أشهر حتى يتم إطلاق طرازات iPhone 16 المزعومة من Apple، ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت شركة Apple ستتخلى عن خليفة iPhone 15 Plus لطراز iPhone 16 Plus SE أكبر بكاميرا واحدة، وما إذا كان سيكون سعره أقل من iPhone 15 Plus مقاس 6.7 بوصة العام الماضي، ومن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل حول طرازات iPhone 2024 للشركة في الأشهر المقبلة.