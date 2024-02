شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة ألعاب PlayStation Plus لشهر فبراير .. Need for Speed Unbound الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Sony عن قائمة الألعاب لشهر فبراير القادمة إلى كتالوج ألعاب PlayStation Plus لأعضاء الحسابات المميزة الأسبوع الماضي، وتشمل عروض PS Plus لهذا الشهر كل من Need for Speed: Unbound، وThe Outer Worlds، وTales of Arise، وAssassin's Creed Valhalla.

وستكون القائمة الكاملة للألعاب التي تصل إلى كتالوج ألعاب PS Plus هذا الشهر قابلة للعب بدءًا من 20 فبراير، كما أعلنت شركة Sony أيضًا عن الألعاب المجانية الثلاث لشهر فبراير القادمة إلى PS Plus عبر جميع مستويات العضوية أواخر الشهر الماضي.



وتعتبر لعبة Need for Speed Unbound، أحدث لعبة في سلسلة NFS الشهيرة، العنوان الرئيسي من بين عروض كتالوج ألعاب PS Plus لهذا الشهر، حيث توفر Unbound، التي صدرت في عام 2022، نهجًا أكثر حداثة، ويقدم أسلوبًا فنيًا يمزج بين الكتب المصورة والرسومات على الجدران والمرئيات المظللة، تركز اللعبة على الثقافة الفرعية لسباق الشوارع وتتميز بخيارات واسعة لتخصيص المركبات ووضع قصة من الفقر إلى الثراء وخريطة عالم مفتوح تعتمد على شيكاغو، وستكون NFS Unbound متاحًا لمشتركي فئة PS Plus Extra وDeluxe على PS5.

أما لعبة The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition فتصل أيضًا هذا الشهر لأصحاب PS5، وتوفر النسخة المعدلة لعام 2023 من اللعبة الأصلية لعام 2019 صورًا محدثة لوحدات تحكم الجيل الجديد وسقفًا عالي المستوى، من بين ميزات أخرى، وتتضمن الحزمة اللعبة الأساسية وجميع محتويات المحتوى القابل للتنزيل (DLC).

وفي حين أن إصدار Spacer's Choice Edition من اللعبة يقدم حزمة أكثر اكتمالا، إلا أن النسخة المعدلة واجهت انتقادات حول الطريقة التي تقوم بها بتحديث النمط الفني للعبة الأصلية، وبالإضافة إلى ذلك، وصلت الترقية المرئية أيضًا مع مشكلات في الأداء، والتي عمل المطورون على إصلاحها بمرور الوقت، وسواء كنت تفضل الجماليات المرئية الأصلية للعبة The Outer Worlds أو كنت تحب التحديثات التي يجلبها الإصدار المُعاد تصميمه، فإن لعبة Obsidian RPG توفر عشرات الساعات من البحث والاستكشاف.

وتشتهر سلسلة Tales الطويلة الأمد من Bandai Namco بقصصها الخيالية ومعاركها المثيرة وأسلوبها الفني الفريد، وأحدث إصدار في السلسلة، Tales of Arise، يصل كجزء من عناوين كتالوج الألعاب لشهر فبراير على PS4 وPS5، وترسم اللعبة رحلات الأبطال المزدوجين من عالمين مختلفين، وتكتمل القصة المترامية الأطراف بنظام قتالي عميق ومجزٍ.

فيما تشمل مكافأة ألعاب تقمص الأدوار والحركة لشهر فبراير أيضًا لعبة Assassin's Creed Valhalla، وهذا أمر لا يحتاج إلى تفكير بالنسبة لمحبي التيار المتردد. أخذت سلسلة Assassin's Creed الأجواء الإسكندنافية لأول مرة، حيث أسقطت اللاعبين في مكانة Eivor، وهو محارب من الفايكنج مكلف بتأسيس عشيرة فايكنج جديدة في إنجلترا.

وفي حين أن اللعبة تتميز أيضًا بسرد موازٍ حول Creed، فإنها تركز بشكل رئيسي على توسعات الفايكنج في بريطانيا أثناء قيامك بغارات وتكوين صداقات جديدة واكتشاف العديد من أسرار إنجلترا في العصور الوسطى، حيث تعد AC Valhalla بثابة عنوان ضخم: قصته الرئيسية ومهامه وأنشطته الجانبية يمكن أن تبقيك مشغولاً بسهولة لأكثر من 100 ساعة.

وستكون هذه الألعاب وغيرها التي ستأتي هذا الشهر إلى كتالوج ألعاب PS Plus متاحة على PS4 وPS5 اعتبارًا من 20 فبراير، ولا يمكن الوصول إلى كتالوج الألعاب إلا لمشتركي PS Plus Extra وDeluxe، وتلزم عضوية نشطة للعب ألعاب، كذلك يجب أن تضع في اعتبارك أن العناوين التي تصل إلى كتالوج الألعاب لا يمكن إضافتها إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك ولن تكون قابلة للتشغيل بمجرد خروجها من الخدمة.

ومع ذلك، يمكن إضافة ألعاب PS Plus المجانية لهذا الشهر عبر المستويات الأساسية والإضافية والديلوكس/المميزة إلى مكتبة الألعاب والوصول إليها طالما أن اللاعبين لديهم اشتراك نشط في PS Plus، وتشمل ألعاب PS Plus المجانية لشهر فبراير كلاً من Foamstars وRollerdrome وSteel Rising.