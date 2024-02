شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستفيد من ميزة "ساعدنى فى الكتابة" بمتصفح جوجل كروم؟.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت Google الآن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة "ساعدني في الكتابة" لمستخدمي Chrome، وهي ميزة تجريبية للذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة من Gemini لمتصفح Chrome تهدف إلى مساعدة المستخدمين على كتابة النص أو تحسينه بناءً على محتوى صفحة الويب.

وأصبح مساعد الكتابة الجديد متاحًا الآن للتجربة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Mac وWindows لمستخدمي Chrome الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

كيفية استخدام ميزة Help Me Write يمكن لها تقديم اقتراحات لمحتوى قصير، مثل المراجعات أو الاستطلاعات أو الاستفسارات أو أوصاف المنتج. يمكن للأداة أيضًا فهم سياق صفحة الويب وتسليط الضوء على المعلومات ذات الصلة من الصفحة لإثراء الاقتراحات.

أداة Help Me Writeوكانت أداة Help Me Write متاحة سابقًا فقط في Gmail وGoogle Docs، ولكن الآن يمكن استخدامها في أي حقل نصي على الويب، ووفقًا لشركة Google، تستفيد أداة الذكاء الاصطناعي من نماذج Gemini الخاصة بها لمساعدة المستخدمين في مهام الكتابة الخاصة بهم.

وتقول جوجل إن "الميزة الجديدة ستساعدك على البدء في كتابة أو تحسين شيء كتبته بالفعل - سواء كنت تبيع قطعة أثاث، أو تقدم تقييمًا لمطعم، أو تستفسر عن حجز فندق. وستفهم الأداة سياق صفحة الويب التي تتصفحها لاقتراح محتوى ذي صلة."

"على سبيل المثال، باعتباري بستانيًا متعطشًا، إذا كنت أكتب مراجعة لمقصات الحدائق، فسيقوم Chrome بسحب التفاصيل ذات الصلة حول العنصر من الصفحة لدعم توصيتي بحيث تكون أكثر قيمة للهواة الآخرين،" تشرح Google أيضًا طريقة العمل للأداة في منشور مدونتها.

لتمكين هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول في كروم.

- اضغط على قائمة النقاط الثلاث ثم اختر "الإعدادات".

- انتقل إلى صفحة "الذكاء الاصطناعي التجريبي".

- تمكين "ساعدني في الكتابة" (يمكنك تعطيله في أي وقت).

- بمجرد التمكين، اضغط بزر الماوس الأيمن على حقل نص مفتوح داخل Chrome وحدد "ساعدني في الكتابة" لبدء استخدام مساعد الكتابة القوي هذا.

- سواء كنت تقوم بصياغة بريد إلكتروني، أو إنشاء مشاركة مدونة، أو ترك مراجعة للمنتج، فإن "ساعدني في الكتابة" يهدف إلى جعل تجربة الكتابة عبر الإنترنت أكثر سلاسة وفعالية.

مميزات جديدة لجوجل كروم وفي الوقت نفسه، إلى جانب أداة Help Me Write، تضيف Google أيضًا ميزتين إضافيتين للذكاء الاصطناعي إلى Chrome.

إحدى الميزات الجديدة هي مجموعات علامات التبويب، والتي يمكن أن تساعدك في تنظيم علامات التبويب الخاصة بك تلقائيًا، وبدلاً من فرز علامات التبويب يدويًا إلى مجموعات، سيستخدم Chrome الذكاء الاصطناعي لاقتراح وإنشاء مجموعات بناءً على محتوى علامات التبويب المفتوحة.

ويمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كان لديك مشاريع أو اهتمامات متعددة تتصفحها في نفس الوقت، مثل التخطيط للسفر أو البحث أو التسوق. يمكنك الوصول إلى هذه الميزة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على علامة التبويب واختيار "تنظيم علامات التبويب المماثلة" أو عن طريق النقر على أيقونة السهم الموجودة على يسار علامات التبويب، سيعطيك Chrome أيضًا أسماء ورموز تعبيرية لمجموعاتك حتى تتمكن من التعرف عليها بسهولة لاحقًا.

الميزة الجديدة الأخرى هي Geneative AI Wallpapers، والتي يمكن أن تساعدك على تخصيص متصفحك باستخدام السمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكنك إنشاء السمات الخاصة بك عن طريق تحديد الموضوع والحالة المزاجية والنمط المرئي واللون الذي تفضله.

ولا تحتاج إلى معرفة كيفية كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي، حيث سيستخدم Chrome نفس نموذج نشر النص إلى الصورة الذي تم تقديمه مع أجهزة Android 14 وPixel 8 العام الماضي، ولتجربة هذه الميزة، انتقل إلى لوحة "تخصيص Chrome"، وانقر على "تغيير المظهر" ثم "إنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وبالإضافة إلى السمات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يوفر Chrome خيار تخصيص السمات باستخدام الصور الشخصية، والموضوعات من مجموعات سوق Chrome الإلكتروني، وتلك التي صممها فنانون داخل المجتمع.