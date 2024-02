شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bluesky يبدأ فى السماح للمستخدمين باستضافة خوادمهم الخاصة.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشبكة الاجتماعية بلوسكاي Bluesky أنها تفتح الوصول المبكر للمستخدمين والمطورين الذين يرغبون في استضافة بياناتهم ذاتيًا.

وعلى الرغم من أن هذا ليس اتحادًا حقيقيًا حتى الآن، إلا أن الشركة تخطط لفتح الاتحاد لخوادم أكبر تضم عددًا أكبر من المستخدمين في مرحلتها التالية، وعندما يهدأ الوضع، يمكن لأي شخص (نظريًا) إنشاء خادم خاص به بقواعده الخاصة على بروتوكول AT الخاص بـ Bluesky.

وتكمن ميزة الاستضافة الذاتية في أنها توفر للمستخدمين مزيدًا من التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وبدلاً من تخزين بياناتك على خوادم Bluesky، يمكنك الاحتفاظ بها بنفسك، أو نقل منشوراتك وإعجاباتك ومتابعيك الحاليين إلى منصة شركة أخرى، وفقا لتقرير ذا فيرج .

وإذا أعلنت شركة Bluesky إفلاسها أو تغيرت ملكيتها، فسيتمتع المستخدمون الذين يستضيفون أنفسهم بأنفسهم بدرجة من الأمان الإضافي.

وشدد بلوسكاي في مدونة مطوره على أن "حواجز الحماية" لا تزال قائمة، والأهم من ذلك، أنه لا يمكن للمستخدمين سوى استضافة حساباتهم الخاصة في الوقت الحالي، وفي المرحلة التالية، ستقتصر الخوادم ذاتية الاستضافة في البداية على 10 حسابات لكل منها، مع حدود لمعدل الاستخدام.

وستقوم Bluesky بزيادة حدود المعدل الأساسي بمرور الوقت، حيث يتم إنشاء "الثقة والسمعة" بين أولئك الذين يستضيفون أنفسهم، كما تعمل أيضًا على تطوير أدوات للكشف عن إساءة الاستخدام والتخفيف من حدتها.

وعلى الرغم من وجود عجلات تدريب، إلا أنه يجب على المستخدمين الاستضافة الذاتية بحذر، وتحذر Bluesky في تعليمات مطورها من ألا تتفاجأ إذا كانت الأمور بطيئة أو مجرد تعطل تام، وتوصي بعدم الاستضافة الذاتية لمعظم المستخدمين، على الأقل في حساباتهم الرئيسية.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، طرحت Bluesky أخيرًا نظام الدعوة فقط، مما فتح الشبكة للتوسع إلى ما هو أبعد من 3 ملايين اشتراك منذ إطلاقها في عام 2023.

ومع زيادة إمكانية الوصول إلى الاستضافة الذاتية، نأمل أن يتدفق المزيد من المستخدمين ومطوري الطرف الثالث على المنصة.

ولكن بالنسبة لمستخدم Bluesky العادي، فإن هذه الجولة من التغييرات لن تغير تجربته على النظام الأساسي بشكل كبير، وتوضح المنصة أيضًا أن هذه الخطوة الأخيرة لا تحول Bluesky إلى نسخة من Mastodon :

في Bluesky، لا يؤثر اختيار الخادم على المحتوى الذي تشاهده. الخوادم ليست سوى جزء واحد من البروتوكول - عندما تتصفح Bluesky، ترى المنشورات المجمعة معًا من العديد من الخوادم المختلفة. ولهذا السبب يمكنك تغيير الخادم الخاص بك بعد التسجيل دون فقدان اسم المستخدم أو الأصدقاء أو المنشورات.

أخيرًا، سيظل Bluesky اليوم مختلفًا تمامًا عن Bluesky في المستقبل، وومن المتوقع أيضًا أن يصل الإشراف المستقل إلى Bluesky في وقت ما قريبًا.

وتتخذ المنصة تدريجيًا المزيد من الخطوات لمنح مطوري الطرف الثالث والمستخدمين مزيدًا من التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت.

وقد لا تحتفظ Bluesky بعد الآن بملكية بروتوكول AT الخاص بها، وصرح الرئيس التنفيذي جاي جرابر لموقع The Verge أن الخطة تهدف إلى تسليم السيطرة على بروتوكول AT إلى هيئة معايير الويب مثل فريق عمل هندسة الإنترنت.