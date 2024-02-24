شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء أسطورة الأرز.. نصائح جديدة من "أبل" لتجفيف هواتف "آيفون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت "أبل" عدة نصائح لمعالجة هواتف "آيفون" عند ابتلالها.

وأوضحت شركة "أبل" أن محاولة تجفيف الهواتف التي غمرتها المياه من خلال وضعها في أرز غير مطهي، ليست هي الطريقة المناسبة لإعادة الجهاز للعمل. كيفية التعامل مع الهواتف المبتلة وقدمت الشركة توصيات جديدة للتعامل مع هاتف مبتل، حيث نصحت بعدم اتباع الطريقة التقليدية ووضع الهاتف في الأرز.

كما حذرت من أن وضع هاتف مبتل في أرز، يمكن أن يؤدي إلى ضرر من جزيئات الأرز.

واقترحت "أبل" بدلا من ذلك، إخراج أي سوائل من الهاتف برفق وتركه يجف في منطقة جيدة التهوية. نصائح لشحن هواتف آيفون "أبل" حذرت أيضا من استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل الهواء المضغوط أو ادخال أي أشياء غريبة في الهاتف.

ولفتت إلى أنه إذا واجه المستخدمون تحذير "اكتشاف سائل" أثناء شحن هواتفهم، فعليهم نزع كابل الشحن، والنقر على الهاتف لإزالة السائل، ثم تركه ليجف لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل محاولة شحنة مرة أخرى.

وأوضحت أنه حال استمرار هذه المشكلات، يتعين على المستخدمين الانتظار لمدة يوم إضافي قبل محاولة شحن الهاتف مجددا. شحن هاتف "آيفون" مبتل وقالت الشركة إنه في حالة الطوارئ والحاجة إلى شحن هاتف "آيفون" مبتل، يمكن للمستخدمين تجاهل ملاحظة اكتشاف سائل أو استخدام شاحن لاسلكي بعد التأكد من جفاف الجهاز.

وبخصوص التصاميم المتطورة للهواتف الذكية، لفتت إلى أن الهواتف الحديثة أكثر قدرة على مقاومة الماء، موضحة أن هواتف "أبل" اعتبارا من "آيفون 12" وما بعده تستطيع تحمل الغمر في المياه لعمق 6 أمتار ولمدة نصف ساعة.