تكنولوجيا: Tensor G3 أول معالج للهواتف الذكية يدعم دقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن ميزة محجوبة في معالج Tensor G3 الذي يدعم ترميز AV1 وهو أول معالج يأتي بهذه الميزة.

تدعم جوجل سلسلة Pixel 8 بمعالج Tensor G3، ولقد أوضحت أحدث التقارير ميزة في هذا الإصدار تقدم للمرة الأولى في معالجات الهواتف الذكية.

ويؤكد التقرير على أن معالج يدعم تشفير AV1، حيث سيكون للمعالج القدرة على فك تشفير AV1 في محتوى بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

ويعد ترميز AV1 من أحدث معايير الفيديو التي تؤكد على تعزيز جودة محتوى الفيديو، كما تتفوق على معايير H.264 السابقة.

ولقد جاءت هذه التفاصيل في تغريدة نشرت عبر “مشعل رحمن” على منصة X، حيث أكد على أن Tensor G3 أول معالج يتفوق على إصدارات كوالكوم وMediaTek إلى جانب معالجات سامسونج في دعم معايير AV1 في محتوى الفيديو.

يذكر أنه على الرغم من دعم معالج Tensor G3 لمعايير AV1، إلا أن التطبيقات التي تستخدم هذه المعايير غير متوفرة في الوقت الراهن، أيضاً لا يدعم تطبيق جوجل Pixel Camera هذه المعايير، لذا لن يحقق مستخدمي هواتف Pixel 8 الإستفادة المتوقعة من هذه الميزة في الوقت الحالي.

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