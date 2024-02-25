شكرا لقرائتكم خبر عن "شات جي بي تي" تتيح للمستخدمين ابتكار فيديو باستخدام أوامر نصية والان نبدء بالتفاصيل

فيديو واقعي

الدمام - شريف احمد - فتحت شركة أوبن أيه آي، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي آفاقا جديدة أوسع أمام المنصة، بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو مدته تصل إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.وتحمل الخاصية الجديدة اسم "سورا"، وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، بحسب ما ذكره سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.ونشرت أوبن أيه.آي على موقعها الإلكتروني عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.ويعرض أحد الفيديوهات سيدة تسير ليلا في شارع مضاء بإحدى المدن، كما أظهر فيديو آخر حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهد تاريخي لولاية كاليفورنيا خلال عصر "حمى الذهب" في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة الإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضًا أنها مصطنعة، وتعترف الشركة الأمريكية بوجود نقاط ضعف في خاصية "سورا" حتى الآن.ومن العيوب المتكررة أن العناصر المتحركة في الفيديو لا تبدو متوافقة مع قوانين الفيزياء، وغالبا ما تكون حركة البشر والحيوانات غير طبيعية.ورغم ذلك فإن هذه الفيديوهات تثبت قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى لقطات فيديو وهو ما يمكن أن يغير طبيعة إنتاج الفيديو بمرور الوقت.