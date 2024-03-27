تكنولوجيا: إطلاق ساعة Huawei Watch GT 4 Spring Edition بخمسة ألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد حل فصل الربيع، ومعه أطلقت شركة هواوي بعض أوضاع الإصدار الخاص لساعتها الذكية الشهيرة GT 4.

تحمل المجموعة الجديدة اسم Huawei Watch GT 4 Spring Edition، وهي متوفرة حاليًا في السوق العالمية.

تعتبر المواصفات هي نفسها، ولكن نماذج إصدار الربيع الجديدة توفر خمسة خيارات ألوان جديدة لمجموعة Huawei Watch GT 4، كل منها مصحوب بحزام إضافي.

تأتي الإصدارات مقاس 46 ملم بمجموعتين من الألوان: أسود + أزرق، وأسود + أخضر، وكلاهما مجهز بحزام متين من المطاط الصناعي الفلوري.

يتوفر الإصدار 41 ملم بثلاثة ألوان: الأبيض + الوردي، والأبيض + الأخضر النعناعي، والأبيض + الأزرق الكريستالي. يأتي الحزام الأبيض الأساسي مصنوع من الجلد، بينما تأتي الأشرطة الثانوية مصنوعة من المطاط الفلوري.

تتميز ساعة Huawei Watch GT 4 بشاشات AMOLED، وأكثر من 25000 وجه ساعة قابل للتخصيص، ونظام تحديد المواقع العالمي (GNSS) مزدوج النطاق لتتبع الموقع بدقة.

تدعم هذه السلسلة تتبع أكثر من 100 رياضة، بما في ذلك الإضافات الجديدة مثل Padel.

كما يشتمل قسم الصحة واللياقة البدنية على ميزة Stay Fit، و Activity Rings 2.0، وتتبع النوم المتقدم مع TruSeen 5.5+ و TruSleep 3.0، وإدارة الدورة الشهرية 3.0.

يتميز الإصدار مقاس 46 ملم بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما يوفر الإصدار مقاس 41 ملم ما يصل إلى 7 أيام.

تلقت Watch GT 4 بالفعل تحديث Harmony OS 4 وهي متوافقة مع كل من أجهزة أندرويد و iOS. وأخيرًا، فهي توفر أيضًا إمكانية الاتصال عبر البلوتوث.

حددت شركة هواوي سعر كل من ساعات Spring Edition مقاس 46 ملم و 41 ملم بسعر 199.99 جنيهًا إسترلينيًا/219.99 يورو، بما في ذلك الحزام الإضافي.

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