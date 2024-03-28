تكنولوجيا: ‏Cooler Master تطلق أول جهاز ATX ‘MAX’ مزود بتبريد الماء المدمج وإمدادات الطاقة وإدارة الكابلات المدروسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Cooler Master، الشركة الرائدة في تصنيع مكونات الحواسب، أول جهاز ATX ‘MAX’، وهو TD500 MAX.

يوفر الجهاز تصميمًا مدروسًا لا يجعل بناء جهاز حاسب متطور للألعاب أسهل بكثير فحسب، بل يوفر أيضًا معدات متطورة التبريد الذي يحتاجه.

يأتي جهاز TD500 MAX بهيكل خارجي من الفولاذ والبلاستيك والزجاج المقسى بلون رصاصي ولمسة نهائية شفافة على الجانب.

يعتمد هذا المنتج الجديد على التصميم الشفاف لجهاز TD500 Mesh V2 الذي تم إطلاقها مسبقًا.

تبلغ أبعاد الجهاز 499 × 210 × 500 ملم ويبلغ حجمه 48 لترًا. ويوفر الجهاز نظام تبريد مائي مدمج مع مشعاع 360 × 38 ملم في الأعلى.

يمكنك تركيب مراوح 3 × 120 ملم علىالرادياتير إذا لزم الأمر. ويقال إنه قادر على إبقاء جميع وحدات المعالجة المركزية المتطورة تحت السيطرة.

توجد ثلاثة مراوح Mobius 120P ARGB في الامام لتوفير الهواء البارد للمعدات. وبالنسبة للرسومات، يمكن أن يحتوي هذا الجهاز على بطاقات بطول يصل إلى 380 ملم وتحتوي على مروحة في الجانب الخلفي لإزالة الهواء الساخن من الجهاز.

بالنسبة لإمدادات الطاقة، فهو يأتي مزودًا بموصلات كابل مدمجة “على مرحلتين” حاصلة على براءة اختراع وكابلات تم توجيهها مسبقًا، مما يتيح مظهرًا أكثر نظافة إلى جانب الإعداد السهل.

تقدم Cooler Master أيضًا وحدة PSU مدمجة GXII Gold 850W ATX 3.0 مع هذا الجهاز. وإذا كنت بحاجة إلى ترقية وحدة PSU في المستقبل، فستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 200 ملم.

بعد كل هذا، يسمح التصميم المدروس أيضًا بوضع وسادة تخزين لولبية مخفية فوق وحدة إمداد الطاقة.

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