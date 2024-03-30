شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رمضان فى عصر الديجيتال.. مشاركة صور الأكل والدعاء أبرز أشكال التفاعل بمنصات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتغير شكل التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في شهر رمضان بما يناسب روحانيات الشهر الكريم وتركيز الناس مع وجبات الإفطار، لذلك تنتشر صور الطعام والأدعية بشكل خاص.

نشر ثقافة رمضان أونلاين

يشارك الكثير من الناس محتوى ديني، مثل آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة، بالإضافة إلى دعاء رمضان في كل ليلة، وهذا بجانب مشاركة صور الطعام خاصة قبل الإفطار، ومشاركة المسلسلات والبرامج الرمضانية والتعليقات والآراء حولها.

ساعدت وسائل التواصل على نشر ثقافة رمضان وتعزيز القيم الإسلامية، وربط المسلمين في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول قضايا رمضان.

المعلومات المضللة على مواقع التواصل

لكن على الجانب الآخر انتشرت أيضا الشائعات والمعلومات المضللة على بعض وسائل التواصل، بالإضافة إلى المحتوى غير مناسب لشهر رمضان في بعض الأحيان.

وتتمثل أسباب زيادة التفاعل في التواصل مع العائلة والأصدقاء خاصة في حال المغتربين، ومشاركة المحتوى المرتبط بشهر رمضان مثل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل، والمشاركة في المجتمعات عبر الإنترنت التى تناقش مواضيع مرتبطة بشهر رمضان.

لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في رمضان، وساعدت على نشر ثقافة الشهر الكريم، يجب على المسلمين الحرص على استغلال وسائل التواصل بشكل إيجابي في رمضان، مع الحفاظ على أهمية الرموز التقليدية والقيم الرمضانية.