شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن" يختبر موجز مستوحاة من تيك توك لتوفير نصائح مهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر لينكد إن حاليًا ميزة جديدة يبدو أنها مستوحاة من تيك توك، يوفر موجز الفيديو هذا للمستخدمين نصائح مهنية صغيرة الحجم، ورؤى صناعية، ونصائح للتطوير المهني، وكلها مقدمة بتنسيق محسّن للاستهلاك السريع والتمرير السهل، تمامًا كما هو الحال في تيك توك.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن قامت العديد من المنصات القائمة، بما في ذلك إنستجرام ويوتيوب وسناب شات وحتى نتفليكس، بدمج ميزات مماثلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الألعاب.

في حين أن لينكد إن تسمح دائمًا للمستخدمين بنشر مقاطع الفيديو، فإن الموجز المخصص الجديد يُظهر تحولًا نحو تجربة أكثر ديناميكية وتفاعلية، لكن موجز الفيديو القصير الخاص بـ لينكد إن سيلبي بشكل خاص الإعدادات المهنية، على عكس وسائل الترفيه العامة الموجودة على المنصات الأخرى، كذلك يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا مشاهدة مقاطع فيديو تقدم النصائح المهنية، ونصائح المقابلات، وعروض المهارات، ولمحات عن ثقافات الشركة المختلفة.

ووفقا لموقع لينكد إن، الذي تمتلكه مايكروسوفت، فإن هذه الخطوة الإستراتيجية مدفوعة بطلب المستخدمين، وتشير الشركة إلى أن قاعدة مستخدميها تسعى بشكل متزايد إلى محتوى الفيديو كطريقة مفضلة للتعلم من المتخصصين والخبراء في هذا المجال.

ومع ذلك، فإن تقديم موجز فيديو قصير آخر قد أثار مخاوف بشأن التحميل الزائد على المستخدم، ومع وجود ميزات مشابهة موجودة بالفعل في العديد من التطبيقات الشائعة، قد يجد بعض المستخدمين أن التدفق المستمر للمحتوى أمر مربك في بعض الأحيان.