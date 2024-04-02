شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. فوز 5 طالبات سعوديات في تحدي آبل العالمي للتطبيقات والان نبدء بالتفاصيل

أحدث التقنيات والتحديثات والأنظمة

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أكاديمية مطوري أبل

تأهيل وتطوير المبرمجات

الدمام - شريف احمد - فازت الطالبات جواهر العنزي، وأفراح جبير، وهيا السابر، ووجد الهدلق، والجوهرة المسعود، في تحدي الطلاب العالمي لبرمجة التطبيقات بلغة (Swift).جاء ذلك بحسب ما أعلنته أبل عبر موقعها الإلكتروني عن فوز مجموعة من طالبات أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق.واختير عدد من الطالبات لاستضافتهم في مؤتمر آبل العالمي للمطورين (WWDC)، الذي يقام سنويًا بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وسيخصص للإعلان عن أحدث التقنيات والتحديثات والأنظمة، فيما وتهدف هذه الزيارة إلى بناء العلاقات المهنية والمعرفية للمطورين والمبرمجين.بالإضافة إلى حضور ورش العمل المصاحبة، وإتاحة فرصة الالتقاء بقيادات التقنية والبرمجة من مختلف دول العالم.وعبرت المدير التنفيذي لأكاديمية مطوري أبل عهود النايل عن تهانيها للطالبات الفائزات اللاتي تفتخر الأكاديمية بهن وبتمثيلهن للتقنيين السعوديين والمنافسة على الصعيد المحلي والعالمي.وذكرت أن التطبيقات الفائزة في التحدي جاءت لتقدم حلول لمشكلات وتحديات مجتمعية، وأن الأكاديمية تعمل بشكل حثيث ومستمر لبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية.ورحبت بالفتيات الراغبات بالالتحاق بالمعسكرات الاستفادة من فترة التسجيل المتاحة حاليًا والانضمام عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني.كانت تأسست أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق ويقع مقرها بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في مدينة الرياض.وتتيح الأكاديمية عددًا من المعسكرات المتخصصة في تأهيل وتطوير المبرمجات بمنهجيات علمية وعملية، وقد تجاوز عدد الخريجات منها أكثر من 800 خريجة.