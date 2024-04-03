شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعمل 60 ساعة أسبوعيًا ويرتدى زيه الرسمى.. تعرف على روتين مارك زوكربيرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Meta، معروف ليس فقط ببراعته في ريادة الأعمال ولكن أيضًا بروتينه المنظم الذي يحافظ على تركيزه وإنتاجيته، على الرغم من التوفيق بين مسؤوليات إدارة عملاق التكنولوجيا، وتربية الأسرة، ومواكبة هواياته مثل تربية الماشية أو صقل مهاراته في الجوجيتسو، فإن ملياردير التكنولوجيا يلتزم بجدول زمنى منضبط يتضمن قضاء حوالى 60 ساعة فى مكتبه واستراتيجيات لتقليل الخيارات غير الضرورية لتحسين الإنتاجية، وفقاً لموقع indiatoday.

يُقال إن يوم زوكربيرج يبدأ عادةً في الساعة الثامنة صباحًا، حيث يتعمق على الفور في العالم الرقمي، ويتحقق من التحديثات على Facebook وFacebook Messenger وWhatsApp حتى قبل وضع جهات الاتصال الخاصة به، كما شارك ذات مرة مع Jerry Seinfeld في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة على Facebook، تساعده طقوس الصباح السريعة هذه، على الرغم من كونها مختصرة، على ضبط نغمة يومه، وتزوده بالتحديثات الأساسية والرؤى حول الأحداث الجارية.

بعد هذه المشاركة الرقمية، أعطى زوكربيرج الأولوية للنشاط البدني، معتقدًا أنه حجر الزاوية في إنتاجيته، وقال: "أحاول أن أمارس رياضة الجري أو ممارسة التمارين الرياضية، فهذه طريقة جيدة لبدء اليوم"، يحاول زوكربيرج الاستمرار في ممارسة التمارين الرياضية ثلاثة أيام في الأسبوع، وغالبًا ما يختار ممارسة الجري أو ممارسة التمارين الرياضية، والتي يعتبرها وسيلة فعالة لبدء يومه. في بعض الأحيان يرافقه كلبه المجري، لا تساهم هذه التمارين الروتينية في رفاهه الجسدي فحسب، بل توفر أيضًا بداية منعشة لصباحه.

بعد إعداد يومه، يتولى زوكربيرج منصب الرئيس التنفيذي ويقال إنه يعمل ما بين 50 إلى 60 ساعة أسبوعيًا في ميتا، مما يدل على التزامه بمهمة الشركة المتمثلة في ربط العالم، ويمتد هذا التفاني إلى ما هو أبعد من المساحة المكتبية الفعلية، قال زوكربيرج ذات مرة: "أقضي معظم وقتي في التفكير في كيفية ربط العالم وخدمة مجتمعنا بشكل أفضل، لكن الكثير من هذا الوقت لا أقضيه في مكتبنا أو نجتمع مع الناس أو نفعل ما نسميه العمل الحقيقي" سي إن إن.

ومن المثير للاهتمام أن الشيء الوحيد الذي يساعد زوكربيرج على التخطيط ليومه وتوفير الوقت هو استراتيجياته، وإحدى هذه الإستراتيجيات هي "زي العمل" الشهير الخاص به - وهو مزيج بسيط من الجينز والأحذية الرياضية وقميص رمادي، ويهدف هذا النهج، كما أوضح زوكربيرج نفسه في مقابلة عام 2014، إلى تحرير المساحة الذهنية لاتخاذ قرارات مهمة بشأن مستقبل ميتا، بدلاً من إضاعة الوقت في اختيارات الملابس اليومية.

لكن زوكربيرج لا يخوض رحلته المهنية بمفرده، وفقًا لموقع The Verge، فهو يعتمد على فريق مكون من 12 موظفًا متخصصًا يساعدونه في إدارة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، مما يضمن أن تظل تفاعلاته مع المجتمع عبر الإنترنت إيجابية وبناءة.

على الرغم من الجدول الزمني المزدحم في ميتا، فإن مارك زوكربيرج يجعل من أولوياته قضاء بعض الوقت مع عائلته، وممارسة التمارين الرياضية، والتركيز على التنمية الشخصية، وكثيرًا ما ينشر على Instagram، مما يوفر نافذة على حياته تتضمن رؤى من Meta والأنشطة العائلية وتجارب السفر والاسترخاء في مزرعته في هاواي وتربية الماشية.



من المؤكد أن أسلوب مارك زوكربيرج فى الموازنة بين العمل والحياة يقدم وجهة نظر مثيرة للاهتمام حول تحديد الأولويات وتحسين الروتين اليومي، إن التزامه تجاه Meta، إلى جانب استراتيجية لتقليل اتخاذ القرارات الشخصية، يظهر مزيجًا متناغمًا من الالتزام والفعالية.