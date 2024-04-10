كل ما تريد معرفته عن باقات ياقوت

قدمت شركة زين لعملائها مؤخرًا باقات ياقوت التي كانت قد نجحت في جذب انتباه العملاء نظرًا لما توفره من مزايا وخيارات كثيرة يمكن للمستخدم أن يختار منها ما يناسب احتياجاته، وفي هذا المقال سنعرض لك باقات زين بتفاصيلها لنساعدك على الاختيار.

باقات ياقوت

الوصول سريعاً لـ :

توفر الشركة السعودية عدة باقات نعرضها لك فيما يلي ما بين باقات الإنترنت، وباقات المكالمات والرسائل والإنترنت، وباقات زين مسبقة الدفع، وكل ما تريد معرفته عن العروض التي تقدمها الشركة.

باقة ياقوت زين 1X:

25 جيجابايت ليتمكن المشتركين من استخدام الإنترنت.

مكالمات ورسائل غير محدودة.

دعم ميزات الجيل الخامس 5G لتجربة اتصالات أكثر سرعة وبأداء أفضل.

ثلاث تطبيقات تأتي مع خدمات غير محدودة.

هديتان مجانيتان يمكنك منحهما للذين يمتلكون بطاقة ياقوت من معارفك.

تبلغ قيمة الاشتراك بالباقة 115 ريال.

باقة ياقوت زين 3X:

سعة إنترنت تصل إلى 95 جيجابايت.

مكالمات ورسائل بلا حدود.

استخدام غير محدود لـ6 تطبيقات.

أربع هدايا مجانية قابلة للمشاركة مع معارفك.

دعم تقنية الجيل الخامس 5G لتجربة تصفح الإنترنت بأقصى سرعة.

قيمة الاشتراك في هذه الباقة تبلغ 230 ريال سعودي.

باقة ياقوت زين 5X:

تعد تلك الباقة أحد باقات الانترنت اللامحدود.

مكالمات ورسائل غير محدودة.

خمس هدايا مجانية قابلة المشاركة.

دعم خاصية الجيل الخامس 5G لتجربة اتصالات أكثر سرعة.

سعر الاشتراك في الباقة هو 460 ريال سعودي.

باقات الإنترنت

توفر عروض زين للانترنت أيضًا عدة خيارات تستطيع التعرف عليها مما يلي لتختار منها ما يناسبك فيوجد لك باقات زين للانترنت اللامحدود وكذلك الباقات المحدودة التي يمكنك اختيار أي منها لاستخدامه على الشريحة.

باقة ياقوت Netii 1:

تتضمن 50 جيجابايت من الإنترنت.

تتضمن هديتين مجانيتين.

يبلغ سعر الاشتراك 100 ريال.

باقة ياقوت Netii 3:

تتضمن 100 جيجابايت من الإنترنت.

تتضمن 4 هدايا مجانية.

يبلغ سعر الاشتراك 172.5 ريال.

باقة ياقوت Netii ∞:

أحد باقات زين للانترنت اللامحدود.

تتضمن 6 هدايا مجانية.

يبلغ سعر الاشتراك 373.75 ريال سعودي.

كيف يمكن أن يفيدك تطبيق ياقوت؟

يوفر التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات، حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في باقات مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم، فيتيح التطبيق معلومات شاملة حول الأسعار والباقات المتاحة.

بالإضافة إلى إمكانية التحكم الكامل في الباقة ومراقبة الاستخدام، والاستفادة من عروض زين للانترنت المختلفة.

طريقة تفعيل شريحة زين ياقوت

قم بتحميل تطبيق ياقوت من خلال هذا الرابط لنظام أندرويد، وهذا الرابط لنظام iOS. افتح تطبيق ياقوت وقم بالتسجيل واختر “اطلب شريحتك الحين” من القائمة الرئيسية ثم اختر “عندك شريحة ياقوت”. اختر الباقة التي ترغب بها من الخيارات المتاحة ثم حدد رقم الشريحة وأدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك رقم الهوية. اختر طريقة الدفع وقم بإتمام عملية الشراء. عندما تتلقى الشريحة، ستجد باركود على ظهر العلبة، قم بتصويره بكاميرا هاتفك. قم بتحميل الصورة في المربع المخصص على صفحة الدفع في التطبيق ثم أدخل عنوانك. وافق على شروط وأحكام التعاقد مع شركة زين ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر. ضع إصبعك على قارئ بصمة الإصبع ثم ابدأ في اختيار الباقة.

مع العلم أن شريحة ياقوت زين مجانية، حيث لا يتعين عليك دفع أي تكلفة لشراء الشريحة نفسها ولا للتوصيل أيضًا.

كيفية الاشتراك في الباقة:

قم بتحميل التطبيق على هاتفك. افتح التطبيق واختر الصفحة الرئيسية. قم بالضغط على على “استمتع بشريحتك الآن”. احفظ الباركود الذي سيظهر لك أو قم بتدوينه. أدخل المعلومات التي ستحتاج إليها مثل البريد الإلكتروني والعنوان. تأكد من قراءة والموافقة على البنود والشروط. عند ظهور الصفحة المحتوية على خيار أبشر، قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك لربطه بالتطبيق. حدد التطبيقات التي نريد استخدامها، وسيتم بعدها تفعيل الباقة.

مميزات الشريحة:

يمكنك الحصول على الشريحة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة.

يمكن تفعيل الباقة أيضًا من المنزل إلكترونيًا.

تتمتع الشريحة بمستوى عالٍ من الأمان.

يمكنك الاحتفاظ برقم هاتفك القديم عند الانتقال إلى هذه الشريحة.

يمكنك تحويل أي شريحة عادية إلى هذه الشريحة في دقائق.

هناك خدمات مختلفة مثل أكواد الخصم وعروض زين نت المتنوعة، والباقات المختلفة.

عيوب الشريحة:

لا تتوفر أي إضافات مستقلة للمكالمات الصوتية داخل المملكة.

لا يمكن تجديد الباقة قبل انتهاء مدة صلاحيتها كاملة، ولكن يمكن شراء باقات إضافية فقط، وتتم عملية تجديد الباقة تلقائيًا، وخصم القيمة المضافة من الحساب المستخدم للتطبيق.

طريقة شحن زين من تطبيق الراجحي:

تابع الخطوات الآتية حتى تتمكن من شحن زين من خلال تطبيق الراجحي بسهولة:

قم بتحميل تطبيق الراجحي على هاتفك من خلال هذا الرابط لنظام أندرويد ومن هذا الرابط لنظام iOS.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك. اختر قائمة المدفوعات ثم اضغط على إضافة فاتورة جديدة. قم بالبحث عن خدمة الاتصالات والإنترنت ثم اختر شحن رصيد ياقوت. أدخل رقم الفاتورة الخاصة بك ثم اضغط على التالي. تحقق من معلومات الفاتورة المعروضة ثم اضغط على إضافة الفاتورة. ستجد رسالة تحتوي على رمز التحقق على هاتفك بعدها. اضغط على دفع الفاتورة الآن واختر الحساب. اضغط على موافق.