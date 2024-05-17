النائب العام يشارك في اجتماع المدّعين العامّين بمنظمة التعاون الاقتصادي

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وكان المعجب قد وصل إلى دوشانبي لحضور الاجتماع تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره المدعي العام رحمان يوسف أحمد زاد.

الدمام - شريف احمد - شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الخامس للمدّعين العامّين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الذي يعقد في مدينة دوشانبي خلال الفترة من 15 مايو 2024.وتعد المملكة العربية السعودية ضيف الشرف لاجتماع المنظمة.وكان المعجب قد وصل إلى دوشانبي لحضور الاجتماع تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره المدعي العام رحمان يوسف أحمد زاد.