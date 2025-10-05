الأرخص والأصغر.. بالفيديو.. مختص يكشف مواصفات وسعر "كيا بيجاس" موديل 2025

موقع الخليج 365: كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة "كيا بيجاس" فئة الفل كامل، موديل 2025.

قوة المحرك

وقال في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة X، إن هذه السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر، 1400 سي سي، 95 حصان، بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، بنظام الدفع الأمامي.

السعر

وأضاف الخالدي، أن سعر السيارة 46 ألف ريال تقريباً شامل الضريبة، مشيرًا إلى أنها تُصنع بمصانع كيا في الصين، وهي أصغر وأرخص سيارة كيا.

مواصفات السيارة

تأتي السيارة بكشافات ضباب وأنوار هالوجين وإشارات في المرايا، وجنوط مقاس 16، و3 حساسات خلفية وكاميرا خلفية.

السيارة بمفاتيح ريموت، ومقاعدها جلد، وبها زجاج كهربائي ومثبت مقاعد أطفال، وتحكم بالنظام الصوتي، وتحتوي على بلوتوث، ومثبت سرعة وحاملات أكواب وتكاية.