في أكتوبر الوردي: دليل شامل للعناية بالبشرة واستعادة إشراقتها بعد علاج السرطان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:12 صباحاً - أعرف أن رحلتكِ لم تكن سهلة. رحلة طويلة حملت فيها مشاعر الخوف والرجاء، مررتِ خلالها بعلاجات قوية تركت أثرها على جسدك وروحك. ومع كل مرحلة من العلاج، ربما شعرت أن بشرتك لم تعد كما كانت: جفاف يُرهقها، لون باهت يخفي إشراقتها، خطوط لم تعهديها من قبل، وربما حساسية لم تعرفيها سابقاً. لكن اسمحي لي أن أهمس في أذنكِ: أنتِ اليوم أقوى، وأجمل مما كنتِ، وجمالك لا يقف عند تفاصيل مظهرك الخارجي بل يشع من قوة روحكِ، من قصتكِ، ومن انتصاركِ.

لكن هذا لا يمنعك من أن تمنحي نفسك هدية صغيرة، أن تعتني ببشرتك، وتمنحيها فرصة لتتنفس وتعود للحياة. كما اجتزت رحلة العلاج، يمكنك الآن أن تبدئي رحلة جديدة، رحلة مع الجمال الطبيعي الذي يعكس ما بداخلك من طاقة وبهجة.

فكيف تستعيدين إشراقة وجهك بعد العلاج؟ إليكِ خطوات عملية وطرق لطيفة؛ لتدللي بشرتك وتُعيدي لها النضارة:

أولاً: الترطيب.. سر الحياة لبشرتكِ

الترطيب صباحاً ومساءً بكريم غني بالقوام وخفيف على البشرة



بعد العلاج، تعاني الكثير من النساء من فقدان البشرة لرطوبتها الطبيعية. وهنا يأتي دور ترطيب البشرة كخطوة أساسية لا غنى عنها.

استخدمي كريماً مرطباً غنياً بالقوام وخفيفاً على البشرة في الوقت نفسه، ويفضل أن يكون خالياً من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

ابحثي عن مكونات مثل: حمض الهيالورونيك، زبدة الشيا، الألوفيرا، أو زيت جوز الهند، فهي تعيد للبشرة نعومتها ومرونتها.

اجعلي الترطيب عادة صباحاً ومساءً، بل واحملي معك كريماً صغيراً لتجدديه وقت الحاجة.

ثانياً: التنظيف بلطف.. لا مجال للقسوة

البشرة بعد العلاج تكون حساسة جداً، لذلك لا تستخدمي غسولات رغوية قوية أو مقشرات حادة.

اختاري منظفاً لطيفاً بصيغة حليب أو جل خفيف، خالياً من الكحول والصابون.

اغسلي وجهك بماء فاتر بدلاً من الساخن الذي يسبب جفافاًً مضاعفاً.

اكتفي بتنظيف البشرة مرتين يومياً، فالمبالغة في الغسل تسحب زيوت بشرتك الطبيعية.

ثالثاً: الحماية من الشمس.. درعك اليومي

تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين حتى في الأيام الغائمة



أشعة الشمس قد تترك آثاراً مضاعفة على البشرة الحساسة بعد العلاج. لهذا، لا تهملي هذه الخطوة أبداً.

استخدمي واقياً شمسياً بدرجة حماية +SPF 30 على الأقل.

اختاري تركيبة مخصصة للبشرة الحساسة أو التي تحتوي على أكسيد الزنك كعنصر فعال.

أعيدي تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين عند الخروج، حتى في الأيام الغائمة.

رابعاً: التغذية من الداخل.. إشراقتك تبدأ من طبقكِ

بشرتك هي مرآة لجسدك. لذا، فإن ما تضعينه في طبقك ينعكس مباشرة على وجهك.

أكثري من الخضروات الورقية، الجزر، التوت، الأفوكادو، والمكسرات.

احرصي على تناول مصادر غنية بفيتامين C و E ومضادات الأكسدة.

لا تنسي شرب الماء بانتظام، فهو أبسط وصفة طبيعية لإشراقة وجهك.

خامساً: المكملات.. فقط باستشارة الطبيب

قد تحتاج بشرتك وشعرك لدعم إضافي بعد رحلة العلاج. أحياناً يصف الأطباء أوميغا 3، فيتامين D، أو الزنك. لكن تذكري أن جسمك الآن أكثر حساسية، لذا لا تتناولي أي مكمل دون استشارة الطبيب.

سادساً: العناية المنزلية الطبيعية

الماسكات الطبيعية لترطيب وتهدئة بشرتك الحساسة



الماسكات الطبيعية يمكن أن تكون علاجاً ناعماً لبشرتكِ، شرط أن تختاري المكونات بعناية:

ماسك العسل والزبادي: يرطب ويهدئ البشرة.

ماسك الخيار المبشور: يخفف من الاحمرار ويبرد الجلد.

ماسك زيت جوز الهند مع قطرات من فيتامين E: يعيد المرونة ويمنح النضارة.

سابعاً: الجلسات العلاجية التجميلية اللطيفة

إذا رغبتِ، يمكنك مراجعة مختص في عناية بشرة الناجيات من السرطان. هناك جلسات آمنة مثل:

الترطيب العميق بالأجهزة الطبية.

العلاج بالليزر الخفيف لإزالة التصبغات (لكن فقط بعد موافقة الطبيب).

جلسات الأوكسجين للبشرة التي تعيد لها الحيوية.

ثامناً: الجانب النفسي.. إشراقتكِ تبدأ من داخلك

لن يكتمل جمالك الخارجي دون سلام داخلي. خصصي وقتاً لنفسك:

جربي التأمل أو اليوغا لتهدئة الذهن.

مارسي هواية تحبينها كالرسم أو الكتابة أو حتى المشي في الطبيعة.

أحيطي نفسك بأشخاص إيجابيين يذكرونك دوماً بقوتك وجمالك.

تذكري أن إشراقة الوجه ليست مجرد بشرة ناعمة أو لون متجانس، بل هي انعكاس لما في داخلك من حياة ورضا وسلام. لقد عبرت تجربة عظيمة جعلتك أكثر نضجاً وقوة، واليوم حان الوقت لتدللي نفسك، وتُعيدي لبشرتك إشراقتها بخطوات صغيرة مستمرة. لا تتعجلي النتيجة، فالبشرة تحتاج وقتاً لتتعافى، لكنك مع الصبر والاهتمام ستجدين وجهك يعود؛ ليشرق كما كانت روحك تشرق دوماً.