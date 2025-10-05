تفاصيل المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

موقع الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن التنفيذ سيتم بالتعاون الكامل مع واشنطن.

وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة ما يلي:

1. وقف فوري لإطلاق النار وتعليق جميع العمليات القتالية.

2. تبادل جميع الرهائن والأسرى الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالخطة.

3. تجميد العمليات العسكرية الإسرائيلية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، مع تثبيت خطوط القتال.

4. انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

5. تسليم إدارة غزة لحكومة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف دولي.

6. بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية بإشراف مجلس سلام دولي برئاسة ترامب.

جدير بالذكر أن حركة حماس أعلنت مساء الجمعة أنها سلمت إلى الوسطاء - أي مصر وقطر- ردها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفي بيان لها أعلنت الحركة قبولها ببعض عناصر خطة الرئيس الأميركي للسلام، لكنها رأت أن البعض الآخر يتطلب مزيداً من التفاوض.