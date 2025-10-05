عطور أنثوية لا تُقاوم: اختيارات فاخرة ستُميزك هذا الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:12 صباحاً - مع بداية فصل الخريف، تتغير الأجواء، وتبدأ التفاصيل الصغيرة باكتساب طابعٍ أكثر دفئاً وغموضاً. وفي هذا التحول الموسمي الرقيق، لا شيء يُكمل أناقتك ويُعبّر عن شخصيتك الأنثوية مثل عطرٍ فاخر يترك أثراً لا يُنسى. هذا الموسم، اخترنا لكِ مجموعة من العطور الأنثوية الفريدة التي يجب أن تتصدر قائمتك؛ لأنها ليست فقط روائح.. بل تجارب حسية ستُميزك عن الجميع. من الزهور الليلية الآسرة، إلى النفحات الخشبية الفخمة، هذه العطور تحتفي بجمالك الداخلي، وتُبرز حضورك الآسر.

عطر Absolus Allegoria Florabloom من غيرلان Guerlain

عطر Absolus Allegoria Florabloom من غيرلان Guerlain



Absolus Allegoria هي مجموعة عطور مطلقة من غيرلان Guerlain تأخذك في رحلة ساحرة وغامضة إلى قلب عجائب العالم حين يحلّ الليل، عبير يحتفل بجمال الطبيعة العميقة والقوية، ويظهر بتناقضات ساحرة تحت ضوء القمر.

Florabloom، هو عبارة عن باقة زهرية آسرة تتألق في ضوء القمر. تتحول زهرة التوبيروز إلى عبير أكثر حسية وجاذبية، يرافقها تناغم غامض من زهرة “فور أوكلوك”. ويضيف خشب الصندل الدافئ وعبير الباتشولي الخشبي الراقي عمقاً لهذا التكوين القوي والجذاب، المستوحى من مشهد تفتح الزهور في الصحارى عند الغروب.

تمثل هذه المجموعة التزام دار غيرلان تجاه كوكب الأرض؛ إذ تحتوي على أكثر من 90% من المكونات ذات الأصل الطبيعي.

عطر Miss Dior Essence من ديور بيوتي Dior Beauty

عطر Miss Dior Essence من ديور بيوتي Dior Beauty



عطر Miss Dior Essence من ديور بيوتي Dior Beauty يعكس الأنوثة الفائقة بتركيزها العالي وأثرها الذي لا يُنسى، وفي نفس الوقت ترفض كل ما يُقيّد حرية المرأة.

في نسخة Essence، تُجسّد هذه الرائحة جوهر الأنوثة الواثقة. إنها رحيق حسي ملوّن يذوب على البشرة، مكرّس تماماً للجيل الشاب المفعم بالحيوية والذي يرفض الكآبة.

عطر Born In Roma Donna من فالنتينو Valentino

عطر Born In Roma Donna من فالنتينو Valentino



Born In Roma Donna من فالنتينو Valentino هو عطر زهري شرقي فاخر مستوحى من أجواء الهوت كوتور. يتميز بأناقة راقية تُجسدها ثلاث درجات من الياسمين الفاخر، ما يمنحه أنوثة مترفة، تمتزج مع خلاصة الفانيليا بوربون، أغلى مستخلص في العالم.

يُضفى على هذا العطر لمسة معاصرة من خلال ثلاثي من الأخشاب العصرية التي تمنحه طابعاً جريئاً يذكّر بثقافة شوارع روما. تأتي الزجاجة مزينة بالحلية المعدنية الشهيرة من فالنتينو المستوحاة من عمارة روما، في توقيع أيقوني للأناقة الإيطالية.

عطر Absolue Les Parfums Forbidden Rose Eau de Parfum من لانكوم Lancôme

عطر Absolue Les Parfums Forbidden Rose Eau de Parfum من لانكوم Lancôme



عطر Absolue Les Parfums Forbidden Rose Eau de Parfum من لانكوم Lancôme يُعيد ابتكار الوردة، أحد أكثر المكونات رمزية في عالم العطور؛ حيث تخلّى العطّارون عن البناء التقليدي لهرم العطر، واستحدثوا طريقة جديدة تُسمى "هالة العطر"، تجعل من الوردة القلب النابض لتركيبة متناغمة مثل السيمفونية.

عطر All Of Me Floral من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez

عطر All Of Me Floral من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez



في إعادة تخيّل جديدة يأتي All of Me Floral من نارسيسو رودريغيز Narciso Rodriguez؛ ليُقدّم رؤية مختلفة لزهرة الجيرانيوم، هذه المرة ضمن قلبٍ زهري مليء بنفحات الليتشي وزهور البرقوق، وتمنحه القاعدة الخشبية والمسك الكريمي دفئاً حسياً آسِراً.

يفتتح العطر بنفحات الليتشي الغنية، تليها رشة من الفلفل الوردي المنعش؛ ليكشف عن قلب زهري قوي: الجيرانيوم العطري في تناغم مع الياسمين سامباك وأزهار البرقوق.

في القاعدة، يندمج خشب الغاياك مع راتنج البنزوين والمسك الكريمي؛ ليصنع أثراً عطرياً مثيراً لا يُقاوم.