ميغان ماركل تسجل حضورها الأول في أسبوع باريس للموضة.. لماذا؟

وفي أسبوع الموضة في باريس، الذي انطلقت فعالياته من يوم 29 سبتمبر ويستمر حتى 7 أكتوبر، شاهدنا العديد من نجوم الصف الأول، وحضور ملكي اقتصر على ميغان ماركل التي سجلت بحضورها هذا المرة الأولى في تاريخ أسبوع الموضة في باريس.

ميغان ماركل تسجل مشاركتها الأولى في أسبوع الموضة في باريس

في خطوة جديدة تعكس اهتمامها بالموضة والأزياء، حضرت ميغان ماركل، البالغة من العمر 44 عامًا، عرض أزياء بالنسياغا ضمن أسبوع الموضة في باريس، بإطلالة بيضاء، تتضمن قميصًا بأزرار وبنطلونًا. ونسّقت إطلالتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ مدبب، وربطت شعرها على شكل كعكة ناعمة للخلف.

ويأتي حضور ميغان للحدث دعماً لبيير باولو بيتشيولي، الذي تولى مؤخرًا منصب المدير الإبداعي للدار، بحسب ما صرح به متحدث باسم ميغان لمجلة People، مضيفاً: "على مر السنين، ارتدت الدوقة عددًا من تصاميم بييرباولو. لقد عملا معًا بشكل وثيق، وتعاونا في تصميم إطلالات مميزة لأهم الأحداث العالمية. لطالما أُعجبت بحرفيته وأناقته العصرية، ولم تكن الليلة استثناءً. تُجسّد هذه الأمسية ذروة سنوات طويلة من الفن والصداقة، ويتجلى ذلك في دعمها لمرحلته الإبداعية الجديدة في بالنسياغا".

حضور ميغان ماركل أسابيع الموضة

على الرغم من كون حضور ميغان ماركل لأسبوع الموضة في باريس هي المرة الأولى لها، إلا أنها حريصة على حضور أسبوع الموضة في نيويورك وتورنتو خلال سنوات عملها في مسلسل Suits، حيث حضرت عروضًا متعددة بين عامي 2013 و2015.

جدول أعمال الأمير هاري وميغان ماركل في الأيام القادمة

يوم الخميس القادم 9 أكتوبر القادم، سيسافر الأمير هاري وميغان ماركل إلى مدينة نيويورك لتسلم جائزة "الإنسانية لهذا العام" من مشروع "العقول السليمة" Healthy Minds في حفل اليوم العالمي للصحة النفسية الذي تنظمه المنظمة غير الربحية.

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود دوق ودوقة ساسكس في جعل عالم الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا للعائلات والشباب، بالإضافة إلى جهودهما المبذولة للنهوض بالصحة النفسية عالميًا.

وفي اليوم التالي الجمعة 10 أكتوبر، وقبل عودتهما إلى كاليفورنيا، سيحضر الزوجان الملكيان أيضًا مهرجان يوم الصحة العقلية العالمي الرابع الذي تنظمه مؤسسة Project Healthy Minds.

