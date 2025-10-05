إلهام الفضالة وزوجها شهاب جوهر يؤديان مناسك العمرة.. تفاعل واسع من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - أدت النجمة إلهام الفضالة، مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بصحبة زوجها الفنان شهاب جوهر، وحرصت على توثيق تلك الأجواء الإيمانية بصورة نشرتها على حسابها الرسمي بـ "إنستغرام"، ظهر فيها الثنائي وهما أمام المسجد النبوي الشريف، وعلقت بالقول: "من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد النبوي الشريف، الحمد لله على نعمه وفضله ونسأل الله القبول واجابة الدعوات".

تفاعل المشاهير: أمنيات من القلب

أعمال درامية جمعت إلهام الفضالة وشهاب جوهر

تعاونت إلهام الفضالة مع زوجها في أكثر من عمل درامي، ومن هذه الأعمال مسلسل "أمينة حاف2" حيث شكل هذا التعاون ثنائية مميزة خلال أحداث هذا العمل، وظهرت إلهام الفضالة بشخصية "أمينة" وشهاب بشخصية "سعد" الذي تزوجها بعد نجاح مخططه وهو الاستحواذ على أكبر قدر من ثرواتها، وتخلل العمل العديد من الأحداث الكوميدية.

أما مسلسل "جنات" فتعاونت فيه إلهام الفضالة بشكلٍ مختلف مع زوجها شهاب جوهر، حيث اكتفت بالمشاركة الإنتاجية دون أن يكون لها دور على الشاشة، وخلال أحداث المسلسل يعيش الفنان شهاب جوهر قصة حب تجمعه بالفنانة هبة الدري، وكشف عن هذا الأمر مؤلف العمل فهد البلوشي، الذي نشر صورة عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، جمعت بطلي العمل شهاب جوهر وهبة الدري، وكتب عليها تعليقاً، قال من خلاله "من ثامر إلى جنات.. أما بعد اتحدى كل من يراك أن يحبك بأسلوبي وطيشي وجنوني".

"آثر بارد"..عمل درامي منتظر لـ إلهام الفضالة

وجدت الصورة التي نشرتها ""، تفاعلاً كبيراً من النجوم والمشاهير، أبرزهم الفنان المصري ياسر جلال، الذي تمنى في تعليقه أن يتقبل الله عمرتهم ويحفظهم من كل مكروه وسوء، قائلاً: "ربنا يحفظكم.. ربنا يتقبل"، والفنان الإماراتي حبيب غلوم، معلقاً: "تقبل الله طاعتكم"، وغيرهم مننجوم ومشاهير الوسط الفني الذين علقوا على غرار الثنائي "جلال" و "غلوم".وقبل هذه الصورة، شاركتصورتان أثناء تأدية مناسك العمرة، حيث ظهرت مع زوجها وهما في الحرم المكي وأمام الكعبة بملابس الإحرام.على جانبٍ آخر، تنتظر النجمة إلهام الفضالة، عرض مسلسل" آثر بارد" خلال الفترة المقبلة، على إحدى المنصات الرقمية، ويضم العمل كوكبة كبيرة من المشاهير وهم النجمة الكويتية، والنجم السعودي سعيد قريش، إلى جانب كلاً من ناصر عباس، مهدي برويز، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صفر. العمل من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شعبو.

ولعل ما يميز مسلسل "أثر بارد" هو مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل أمثال ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.

ومن المتوقع أن يحظى العمل بمشاهدة عالية عند عرضه، لما يتناوله من أحداث مشوقة، والتي من خلالها تأخذ الفنانة إلهام الفضالة محبيها معها في رحلة سريعة مليئة بالغموض والألغاز والإثارة، إذ تجسد شخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.

إلهام الفضالة تجدد تعاونها مع جميلة جمعة في رمضان 2026

كعادة كل موسم درامي رمضاني، دائماً ما يكون للنجمة الكويتية إلهام الفضالة بصمة مختلفة ومميزة في هذا السيزون، فبعد أن تواجدت في الموسم الماضي بمسلسل "بيت حمولة"، وهو العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ لكون حبكته الدرامية قريبة من كل "بيت عربي"، فأحداثه تتمحور حول "جميلة" الشخصية التي قدمتها "الفضالة"، وهي الأم التي تفرض سيطرتها على أبنائها وزوجاتهم، مما ينتج عن ذلك الكثير من المشاكل التي تقع جميعها في إطار درامي بحت؛ لتجدد إلهام الفضالة تواجدها في الماراثون الرمضاني المنتظر لعام 2026، من خلال مسلسل يحمل اسم مبدئي وهو "غلط بنات". وأعلنت عن ذلك من خلال صورة جمعتها بالكاتبة والمؤلفة جميلة جمعة، التي تتولى كتابة مسلسلها المنتظر في رمضان، وجاء التعليق الذي كُتب على هذه الصورة كالتالي: "مسلسل رمضاني للنجمة إلهام الفضالة والكاتبة جميلة جمعة"، وذلك دون الكشف عن المشاركين في هذا المسلسل أو حتى التطرق لملامح من قصته.

وعن سبب تكرار تعاونها مع الكاتبة جميلة جمعة، أوضحت إلهام الفضالة في حوار سابق مع "الخليج 365" أن هناك عدة أسباب تجعلها تفضل التعاون مع الكاتبة جميلة جمعة منها معرفتها برغبات الجمهور الذي يفضل دائماً مواضيع الحياة الاجتماعية والأسرة، هذا إلى جانب طريقة كتابتها والتي تتماشى وتتناسب معها، مضيفة: "هي ذكية جداً في هذه الأمور وطريقة كتابتها بتمشي معايا".

