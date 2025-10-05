كلوي خليفة الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2025: تعرضت لانتقادات بسبب طولي الزائد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أكتوبر 2025 02:08 صباحاً - فازت المشتركة كلوي خليفة بلقب الوصيفة الأولى لـ ملكة جمال لبنان في الحفل الذي بثته المؤسسة اللبنانية للإرسال وقدمته الإعلامية هيلدا خليفة وأحيته النجمة نانسي عجرم. وكان لافتًا حضور ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوتشاتا إلى لبنان للمشاركة ضمن لجنة التحكيم. وكانت المشتركة بيرلا حلو فازت بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2025. فيما حلت كلوي خليفة الوصيفة الأولى. وتم اختيار كارلا دحداح الوصيفة الثانية، وياسمينا حلبي الوصيفة الثالثة وسارة سماحة الوصيفة الرابعة.

كلوي خليفة: عملي اليوم يستند على طولي

وكانت كلوي خليفة اختيرت ضمن المشتركات الثمانية اللواتي تأهلن للمرحلة النصف النهائية من مسابقة ملكة جمال لبنان. وقد خضعن لأسئلة لجنة التحكيم. كلوي خليفة وردًا على سؤال عضو لجنة التحكيم عارضة الأزياء ريم السعيدي "كل امرأة تحت الأضواء تتعرض للانتقادات تخلق منها لحظات قوة وتطور، ما الانتقادات التي تعرضت لها وقمت بتحويلها لنقاط قوة في حياتك، أجابت: "مررت بالكثير من الانتقادات في حياتي أبرزها ما أحتفظ به من ذكريات عن تعرضي في المدرسة للانتقادات أنني طويلة القامة جدًا. وكنت أخجل وكنت أخبىء نفسي. ولكن عندما كبرت عرفت أن هذا الأمر ليس بشعًا على الإطلاق إنما على العكس. فأنا عملي اليوم يستند على طولي. وأنا موجودة الآن في الحفل بسبب طولي. وهذا الأمر صنعت منه قوة لي وخلقت نفسي منه. ولم أعد أخجل منه ولا أدع شيئًا ينال من عزيمتي أو أحدًا يؤثر عليّ".

كلوي خليفة: أقول لكل فتاة أنت قوية ولا تستسلمي

وبحلول كلوي خليفة ضمن الخمس مشتركات اللواتي تأهلن للمرة النهائية من المسابقة، طرحت عليها المذيعة هيلدا خليفة السؤال الموحد الذي شاركت به جميع المشتركات اللواتي تأهلن للمرحلة النهائية ألا وهو: "جمالك من جمال لبنان هو هاشتاغ رافق هذه المسابقة إذا أردت اختيار عنوانًا آخر وهاشتاغ آخر لهذه الليلة ماذا يمكن أن تختاري؟ فجاءت إجابة كلوي خليفة كالتالي:" الهاشتاغ الذي أحب اختياره هو أنتِ قوية. كل فتاة منا موجودة في الحفل هي قوية جدًا. الوقوف على المسرح ليس سهلًا ووجودنا هنا وما مررنا به كان جميلًا جدًا كل واحدة منا عملت من قلبها (قصدت التمارين التي خضعت لها المشتركات). أريد أن أخبر كل العالم أننا (تقصد المشتركات) نتمتع بالقوة وأقول لهن أحبهن جميعًا من قلبي. وأريد أن أقول لهن هذه بداية جديدة لنا. كما وأحب أن أقول لكل فتاة أنت قوية ولا تستسلمي واعرفي قيمة نفسك والقوة الموجودة بقلبك، لأن هي التي تبرزك في الحياة".

