فاجأ نادي الإتحاد مدني, لكرة القدم جمهور الكرة السودانية, بتوقيعه عقد احتراف مع أحد اللاعب المعروفين في كرة القدم السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رومان مدني, كسبوا توقيع لاعب المريخ والمنتخب الوطني السابق مصعب عمر. ووفقاً لما ذكرت تقارير رياضية سودانية, فإن اللاعب مصعب عمر, أكمل عامه ال 41 ليؤكد بذلك قدرته على أكمال مشواره الكروي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بعمر “41” عامًا .. لاعب المريخ و منتخب السودان السابق يوقّع لنادي الإتحاد مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.